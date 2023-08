C’è Gary Oldman per Sorrentino L’attore nel cast del nuovo film

Gary Oldman è entrato a far parte del cast del nuovo film di Paolo Sorrentino che si sta girando in questi giorni a Napoli. Lo scrive Variety. I dettagli sul ruolo dell’attore, premio Oscar nel 2018 per l’interpretazione di Winston Churchill nel film L’ora più buia di Joe Wright, sono al momento tenuti nascosti. Il decimo film di Sorrentino parla di una donna di nome Partenope "che porta il nome della sua città ma non è né sirena né mito", come ha dichiarato l’autore.

"La lunga vita di Partenope – ha detto Sorrentino all’avvio delle riprese – racchiude in sé l’intero repertorio dell’esistenza umana". Nel cast del film anche Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta.