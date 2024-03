C’è ’Didacta’. A Firenze la scuola del futuro

di Linda Coscetti

Per il settimo anno consecutivo torna alla Fortezza da Basso di Firenze – dal 20 al 22 marzo – Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione del mondo della scuola, giunto alla settima edizione, in grado di offrire ai docenti un’esperienza formativa completa e di qualità. Grazie alla presenza di Istituzioni e aziende, Didacta Italia intende favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra enti, associazioni, imprenditori, insegnanti, dirigenti scolastici e ambito accademico.

Didacta Italia è organizzata da Firenze Fiera con la partnership scientifica di INDIRE e in collaborazione con Didacta International. La mostra propone un programma di altissimo livello coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, avvalendosi di un Comitato organizzatore composto da: Ministero dell’Istruzione e Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), Regione Toscana, Comune di Firenze, Unioncamere, Camera di Commercio di Firenze, ITKAM e Destination Florence Convention & Visitors Bureau.

Sono 1.780 gli eventi in totale rivolti a insegnanti, dirigenti e personale del mondo scolastico di ogni ordine e grado. Il programma scientifico, a cura di Indire, presenta un ampio ventaglio di attività, dalla scuola 0-6 ai percorsi post diploma per un totale di 400 eventi fra seminari e workshop.

Novità assoluta di questa edizione (dedicata a Don Giovanni Bosco fondatore dei Salesiani e ’padre e maestro della gioventù’), la nuova area interamente dedicata alle Università e all’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con seminari workshop e tavole rotonde offerte dal MUR con la collaborazione della CRUI e grazie al contributo di una ventina di atenei e del CINECA. Il Ministero dell’Università e della Ricerca sarà presente insieme alla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) con un proprio stand, nel padiglione Arsenale, così come le 20 Università partecipanti saranno presenti (sempre all’Arsenale) con un proprio spazio espositivo.

"Con numeri in forte crescita rispetto all’edizione 2023 ci accingiamo ad aprire in settimana prossima alla Fortezza da Basso Didacta Italia 2024, affidando a Firenze a al nostro quartiere espositivo il compito di farsi portavoce del rinnovamento della scuola nel nostro paese", dichiara Lorenzo Becattini presidente di Firenze Fiera, che prosegue: "Credo sia importanate ripartire dall’istruzione, facendo leva sulla centralità del ruolo degli insegnanti per una società più consapevole e in grado di sviluppare una visione critica della realtà. E Didacta Italia rappresenta un evento annuale irrinunciabile per tutti i professionisti del settore, luogo privilegiato per la costruzione dei cittadini del futuro".

"Siamo in un momento in cui l’innovazione tecnologica va molto veloce – sottolinea Cristina Grieco presidente di INDIRE –. Ci sono cambiamenti sociali e la scuola deve adeguarsi a questo tenendo presente quali sono i problemi da risolvere e sapendo usare bene l’innovazione. La pandemia ci ha permesso di dare alle scuole materiali di cui avevano bisogno, dai software ai tablet, le tecnologie ci sono, ma c’è bisogno di innovazione metodologica e didattica con un occhio ancora più critico per quanto riguarda gli spazi e i tempi".