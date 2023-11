C’è del fascino anche nei talent

Pupo

In genere non seguo i talent e i reality televisivi ma, attraverso l’informazione generale, a volte mi soffermo su ciò che di curioso accade all’interno di questi programmi. Sono fraternamente amico di Teo Mammuccari che, in questo momento, è impegnato nello show tersicoreo di Milly Carlucci. Trovo sfiziose e funzionali le scaramucce fra lui e Selvaggia Lucarelli. Teo è un uomo molto scaltro e intelligente ed è riuscito a rendere più simpatica (impresa non facile) perfino la ex nuora di Adriano Pappalardo. La “minaccia” continua di lui che la vorrebbe scalzare dalla poltrona di giudice e prenderne il posto, sta diventando un tormentone divertente e, alla fine, secondo me, potrebbe anche riuscirci.