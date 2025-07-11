C’è chi crede ancora nella polvere dei sogni. Viaggio nelle librerie

Domenica 12 Ottobre 2025

11 lug 2025
CATERINA CECCUTI
di Caterina CeccutiChi dice che per muoversi servano tram o monopattini? Lo scrittore Marco Vichi dimostra il contrario in ’Leggere Firenze – Viaggio nelle librerie’, nuova uscita dall’insolita forma pentagonale della collana ’Le non guide’ di Mauro Pagliai Editore. L’autore, padre del celebre Commissario Bordelli, invita a perdersi tra scaffali, uscite vecchie e nuove e librai che credono ancora nella polvere dei sogni. Il percorso conta più di cinquanta soste, ripercorrendo librerie vecchie e nuove del capoluogo toscano, distillate dalla rubrica su La Nazione tra il 2023 e il 2025.

Una tappa in Corso dei Tintori, tra i grandi classici della ’Cappellini’, per arrivare alla libreria Alfani, nata dopo l’alluvione del ’66 e ancora oggi guidata dalla stessa famiglia. Poi c’è Alzaia, libreria riaperta ’contro-corrente’, che promette eventi ’esplosivi’ per il 2025. "Questa dovrebbe essere una sorta di piacevole Odissea per visitare da vicino le librerie di Firenze e dintorni", spiega Vichi, avvertendo il suo pubblico con un: "Attenzione! Leggere può creare indipendenza!". ’Leggere Firenze’ è la seconda ’non guida’ che l’autore firma per Pagliai, dopo ’Pellegrinaggio in città’, allargando la mappa affettiva della collana diretta da Paolo Ciampi: libretti pentagonali pensati per chi viaggia con l’immaginazione prima che col GPS.

"Nonostante si dica e si scriva che in Italia non si legge o si legge poco, le librerie sono molte e continuano addirittura ad aprire", ricorda Vichi. Frattanto ogni vetrina diventa ’terra avvistata’, ogni storia smentisce l’apocalisse digitale e leggere non salva il mondo, ma di certo gli regala un indirizzo preciso. Benché il libro si trova in tutti i principali store online, ça va sans dire, è prima di tutto in libreria. Perché la vera Firenze, ci suggerisce Vichi, non la si percorre con Google Maps: la si sfoglia, pagina dopo pagina.

