C’è Alicia nella “Storia“ di Eros

Con tutta probabilità è il nome di Alicia Keys quello ancora nascosto nella tracklist del nuovo album di Eros Ramazzotti Una storia importante (e del suo omologo iberico Una historia importante) diffusa da lui stesso nelle ultime ore, svelando la partecipazione di Ultimo a Un’emozione per sempre, di Max Pezzali a Come nei film, di Jovanotti a La mia strada, di Elisa a Buona stella, di Andrea Bocelli a Se bastasse una canzone, dell’idolo messicano Carín León ad Otra como tu, di Giorgia a Quanto amore sei e della stella argentina Lali Espósito a Fuego en el fuego. Come si evince dai titoli un viaggio del mondo di Ramazzotti che somma passato e presente spingendosi fino a L’aurora scelta dall’eroina di Songs in A minor per il suo contributo. Una scaletta completata da Domani, Solo insieme a te, Stupide parole romantiche, 5 Secondi.

Quello con la Keys, giù dal palco Alicia Augello Cook, è l’ultimo faccia a faccia di una lunga lista d’incontri con le regine delle hit parade angloamericane che l’(ex) ragazzo nato ai bordi di periferia ha iniziato a scrivere nella seconda metà degli anni Ottanta con La luce buona delle stelle assieme a Patsy “spallina” Kensit nell’album Certi momenti, proseguendo il cammino con l’inarrivabile Tina Turner di Cose della vita, alla Cher di Più che puoi all’ex Pussycat Dolls Nicole Scherzinger di Fino all’estasi, all’Anastacia di I belong to you (Il ritmo della passione).

Alicia permettendo, proprio il duetto con la grintosa interprete di Chicago è quello che Eros ricorda con maggior piacere: "Con Anastacia stavamo incidendolo in studio a Milano, quando le ho detto che dovevo correre a prendere mia figlia Aurora all’uscita di scuola. È voluta venire con me…" Fra tre settimane l’uomo di Adesso tu presenta l’album, mentre il 9 giugno è in concerto tra i sacri spalti di San Siro e non è detto che Miss Keys, come fece la Turner, non possa essere della partita.

