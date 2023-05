Cavezzali: la matita graffiante di “Ava, la papera“

Addio Massimo Cavezzali. Il fumettista, in arte “Cavez”, autore di tante divertenti biografie a fumetti di musicisti, a partire da quella di Vasco Rossi, così come di folgoranti vignette e personaggi come la papera sexy Ava o Kika la ragazza dei gatti, è morto mercoledì a 73 anni. Nato a Ravenna e fiorentino d’adozione, Cavezzali esordisce negli anni ’70 Settanta sulla rivista di fumetti Il Mago; collabora poi con vari quotidiani, settimanali e con le riviste Comix, Lupo Alberto, Il Grifo.

Cavezzali, tra le tante cose, è stato il creatore di Ava, una papera sexy e disinibita, nata per uno scherzoso omaggio a Carl Barks.