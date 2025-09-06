Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas: “I figli se ne sono andati di casa, ora stiamo alla grande e ci divertiamo moltissimo”

Festeggiano il compleanno insieme, sono nati entrambi il 25 settembre e li separa un quarto di secolo: lui è del 1944 (80 anni quasi 81), lei del 1969 (55 quasi 56). Lei è nata a Swansea, nel Galles, figlia di due imprenditori di una fabbrica di dolciumi e talento precocissimo: a 9 anni è già sul palco, protagonista del musical “Annie”, e a 17 esordisce nel West End con “42ma strada”. Lui è un predestinato, erede di una leggenda del cinema: Kirk Douglas, Oscar alla carriera nel 1996. Lei è Catherine Zeta-Jones. Lui Michael Douglas. Si incrociano per la prima volta al Festival del cinema americano a Deuville, in Francia. Lui deve presentare “Delitto perfetto”, lei “La maschera di Zorro”. Il resto è una contemporanea storia d’amore che dura da allora. Famiglia hollywoodiana. Nozze nel 2000. Due figli: Dylan, 25 anni, e Carys, 22.

Catherine Zeta-Jones, 55 anni, e Michael Douglas, 80 (Olycom)

E arriviamo al punto. I fratellini sono diventati grandi e hanno lasciato mamma e papà da soli: via dalla dimora da sogno da 12 milioni di dollari a Irvington, New York. Un momento di passaggio che può risultare opaco, triste, anche in una famiglia di stelle scintillanti. Sindrome del nido vuoto? Macché. “All’inizio tutti sembravano pensare che la nostra vita da soli sarebbe stata un disastro, quando scoprivano che i nostri figli se ne erano andati. Ma noi stiamo alla grande, ci divertiamo moltissimo”. Così ha detto Catherine Zeta-Jones in un’intervista al Late Night with Seth Meyers. Vivere senza figli è stata una piacevole LIberazione. Da quando Dylan e Carys hanno salutato (motivi di studio, poi di lavoro), la coppia ha piantato il cartello vendesi nel giardino e ha iniziato a trascorrere "più tempo alle Bermuda e in Europa". Bye bye, kids.

Michael Douglas con il figlio Dylan, 25 anni

Confessandosi al Late Night with Seth Meyers, mamma ha raccontato di essere stata “inizialmente preoccupata” quando i figli hanno fatto le valigie. Ma quella sensazione di abbandono si è presto trasformata in euforia. Sentite: "È come se ti chiedessi: 'Cosa succederà?' Oh, è come se guardassi tuo marito e dicessi: 'Ti ricordi di me?' No!". Ancora. "Stiamo bene", ha detto di sé e Michael. "E la cosa più bella è che ai nostri figli piace stare con noi. E questa è la cosa migliore", ha aggiunto. "Ma se fossi una bambina, vorrei passare del tempo anche con Michael Douglas".

I genitori con la figlia Carys, 22 anni

C’è stato un tempo in cui anche lui, papà, era spaventato dal trasloco dei figli. Nel 2021, durante un'apparizione al programma Today, raccontava: "È spaventoso. Davvero. Ci si dimentica di quante conversazioni in realtà si nascondano dietro i discorsi sui figli, su cosa succederà dopo, e poi un giorno ti guardi e pensi… Vent’anni di attenzione reciproca stanno dando i loro frutti”.

Carys Dougles, 22 anni

A maggio Carys si è laureata in Cinema e Relazioni Internazionali. “Siamo entrambi così orgogliosi! E non è che appena iniziato”, aveva scritto Catherine Zeta-Jones su Instagram. Dylan, invece, si è laureato nel 2022 alla Brown University e ha già avviato la carriera di attore (primo ruolo da protagonista nel thriller “I Will Come to You”. D’estate i ragazzi tornano in Galles, la mamma tiene molto alle radici familiari anglosassoni: “Penso sia fondamentale che coltivino il legame con le loro origini, e vogliano sempre tenerlo stretto”. Carys e Dylan hanno un “fratellastro”, il 45enne Cameron, nato dal precedente matrimonio di Michael Douglas con Diandra Luker.