Catherine Zeta-Jones nella bufera per un commento a un giovanissimo fan: cosa ha detto e la dura reazione dei social

L’attrice britannica Catherine Zeta-Jones è finita al centro delle polemiche dopo una battuta giudicata da molti “inquietante” e “fuori luogo”. L’attrice, 55 anni, ospite la scorsa settimana del ‘Late Night with Seth Meyers’ per promuovere la seconda stagione della serie Netflix ‘Mercoledì’, ha raccontato di un incontro con un giovanissimo ammiratore. Ecco cosa è successo.

Un ragazzino si è avvicinato per un autografo e...

Mentre giocava a golf con il marito Michael Douglas, 80 anni, un ragazzino di 12 anni le si sarebbe avvicinato per un autografo. “Era davvero carino – ha ricordato l’attrice – e io ho pensato: quando avrò 70 anni questo ragazzino sarà un trentatreenne”.

La polemica sui social dopo la frase di Catherine Zeta-Jones

Una frase pronunciata in tono scherzoso, che però ha rapidamente scatenato reazioni contrastanti sui social. Il video dell’intervista è diventato virale. Molti utenti hanno definito il commento “creepy” – ovvero qualcosa che fa accapponare la pelle – sottolineando come fosse inappropriato fare simili considerazioni su un minore.

“Chi mai pensa a queste cose quando interagisce con un dodicenne?”, ha scritto un utente su TikTok. “Non mi piace l’idea del ‘sarà grande quando avrò 70 anni’ non è appropriata”, ha aggiunto un altro. Non sono mancati però i fan pronti a difendere l’attrice, sostenendo che si trattasse soltanto di una battuta innocente, priva di secondi fini.

Anche il conduttore Seth Meyers ha ironizzato, scherzando sul fatto che fosse meglio non dare il numero di telefono ai ragazzini. La vicenda ha acceso un acceso dibattito online, diviso tra chi considera la frase un errore di leggerezza di Zets-Jones e chi invece la interpreta come un segnale di cattivo gusto.