Catherine Deneuve compie 80 anni: vita e curiosità

Nata a Parigi il 22 ottobre del 1943, Catherine Deneuve compie quest’anno 80 anni. Un traguardo importante, raggiunto dopo più di 60 anni di una carriera straordinaria che l’ha resa il volto per eccellenza di un cinema elegante proprio come lei. Ecco, in breve, tutte le curiosità a riguardo.

Gli esordi

Forse non tutti sanno che il suo vero nome è in realtà Catherine Dorléac e che è figlia d’arte: il padre e la madre, Maurice Dorléac e Renée Deneuve, erano infatti entrambi apprezzati doppiatori. I primi passi nel mondo del cinema l’attrice li muove ancora adolescente, ottenendo nel 1957 un ruolo nella pellicola ‘Le collegiali’. Negli stessi anni anche la sorella inizia ad avvicinarsi al mondo del cinema, morendo però prematuramente a soli 25 anni in un terribile incidente stradale. I suoi esordi non sono dei più eclatanti: per diversi anni Catherine Deneuve si trova in effetti a dover accettare piccoli ruoli in film minori che non le rendono merito. Non è un caso se in questo periodo inizia a valutare altre opzioni, pensando addirittura di abbandonare per sempre la carriera cinematografica. Ma presto tutto cambia. Il successo arriva già nel 1964 con una parte nel musical ‘Les parapluies de Cherbourg’: a partire da questo momento le porte del cinema per lei si spalancano, e trova spazio in pellicole del calibro di ‘La costanza della ragione’ di Pasquale Campanile, ‘Répulsion’ di Roman Polanski e ‘Bella di Giorno’ di Luis Buñuel. Gli anni ‘70 rappresenteranno per lei una svolta, per così dire, internazionale: Catherine Deneuve comincia a lavorare anche all’estero, collaborando con registi italiani del calibro di Marco Ferreri (‘La Cagna’, al fianco di Marcello Mastroianni), Dino Riso e ancora Mauro Bolognini. Nello stesso periodo la vedremo recitare insieme a mostri sacri come Jack Lemmon, Gene Hackman e Omar Sharif (per quanto di nessuno di loro abbia conservato un ricordo positivo). Arriva poi per lei il momento di raccogliere ciò che aveva seminato dietro di lei: nel 1981 arriva il suo primo vero importante riconoscimento, il César per Miglior attrice grazie al film ‘L’ultimo métro’ di François Truffaut, al quale seguirà un secondo riconoscimento per la pellicola ‘Indocina’, un ruolo per il quale nel 1992 ha al contempo ricevuto una candidatura al Premio Oscar.

Gli anni recenti e le curiosità

Un altro premio arriva nel 1998: si tratta della Coppa Volpi per Miglior attrice grazie al film ‘Place Vendôme’. Nel 2001 sarà poi il turno del ruolo di Gabby nella pellicola ‘8 donne e un mistero’. Gli ultimi anni sono stati particolarmente ricchi di collaborazioni, dalle più prestigiose (è il caso del film ‘Racconto di Natale’) a quelle decisamente più leggere (‘Asterix e Obelix al servizio di sua maestà’). Amatissima in Italia, l’attrice è stata sposata una sola volta con il fotografo David Bailey, un matrimonio celebrato nel 1965 e terminato nel 1972. Celebre la sua relazione con il collega Marcello Mastroianni, da cui ha avuto la figlia Chiara. L’altro figlio invece (Roger) è nato dalla liaison con Christian Vadim. Ambasciatrice dell’UNESCO, attiva supporter dei diritti della comunità LGBT e fervente femminista, Catherine Deneuve ha ricevuto il 1° giugno 2022 il Leone d’oro alla Carriera in occasione della 79° Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia.