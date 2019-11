Firenze, 1 novembre 2019 - Se ne fanno di cose nel corso della vita. Talmente tante "che occorrono quasi vent’anni solo per raccontarne una parte", sospira scuotendo i lunghi capelli ricci Caterina Zaccaroni, bellezza senza età, tra le più grandi scout italiane. È stata lei la prima ad aver capito la grandezza di Elena Ferrante, ha portato i romanzi storici di Camilleri in Germania, Montalbano in Spagna e Finlandia, Gomorra di Saviano negli Stati Uniti, segnalandolo a Farrar Straus & Giroux, primo editore straniero a comprarlo. Dopo una lunghissima gestazione è passata "dall’altra parte della barricata" (ride, ndr), dando alle stampe il suo di libri: Vita di C. edito per i tipi di Mondadori. Una storia autobiografica, dove tutto è talmente intenso e fuori da ogni cliché da sembrare frutto di una fervida fantasia, un romanzo che si snoda fra amori, erotismo, droghe, incontri, amicizie e rinascite.



Caterina, da editor e traduttrice a scrittrice: perché?

"Non avevo alternative. Ho tenuto questo libro nel cassetto per 2 anni, dopo averne impiegati 10 volte tanti per scriverlo: una volta finito, sentivo che non riuscivo a liberarmene. Era troppo. Dovevo condividerlo. E così è stato".

Una scelta coraggiosa; nelle sue pagine non si nasconde. Racconta e si racconta, descrivendo anni di eccessi, in cui l’eroina avvelenava la vita, l’amore non aveva genere né tabù e la morte passava molto, troppo vicina...

"Via via che prendeva vita la storia, mi sono liberata di tutto il veleno: è stata una catarsi, una forma di meditazione. Ricordare mi ha aiutato a rimarginare ferite dell’infanzia. Sono cresciuta a Forlì in una casa fuori dal tempo. Da piccola parlavo greco e latino, suonavo il pianoforte, ma non sapevo fare cose elementari come leggere l’orologio. Ho avuto un’educazione rigida e, per evadere, ho iniziato a viaggiare. Parlare altre lingue mi faceva sentire più libera".

Una madre bella e severa, un padre "che non c’era". Eppure, giovanissima, dal collegio è passata ad avere massima libertà, facendo incontri (anche) spregiudicati nei salotti di mezzo mondo, che lei attraversava con una sorta di candore: personalità che l’hanno segnata?

"Tre in particolare, maestri in arti diverse: Mario Schifano, che ho conosciuto a Roma, un grande artista dal quale ho imparato che l’arte placa. A Milano ho frequentato intensamente Caterina Saviane, figlia di Sergio, morta a soli 31 anni nel 1991, ed è a lei ho dedicato il libro. E poi, ovviamente, Salvador".

Intende Dalì?

"Esattamente. L’ho conosciuto a Parigi, mentre seguivo un corso alla Sorbonne. Mi aveva adottata, come un nonno. Aveva più di settant’anni ma conservava la freschezza di un bambino. Cenavamo insieme ogni sera. Era straordinario, un po’ crudele, ma in modo inconsapevole".

Quel ’crudele’ rimanda all’episodio che riguarda una transessuale da lei chiamato Florence (impossibile non accostarlo alla star che ha sempre vantato la sua amicizia con Dalì): le offrì di osservarla «nuda come un animale dello zoo».

"Già, sentivo la violenza della situazione dietro l’eleganza della messinscena. Uscii di scatto dalla camera, Salvador mi aspettava nel salone. “Il mio dono non vi è piaciuto?“, mi chiese. “Grazie, ma non mi diverto a umiliare le persone“, risposi, consapevole di averlo un po’ deluso".

Il romanzo è pieno di incontri, di eros, componente importante della vita?

"L’erotismo implica il rischio e io avevo paura di soffrire, ma mi ci sono tuffata, non senza traumi. Ho anche pensato al suicidio. Ci ho messo un po’ a innamorarmi del mondo. È successo in India grazie a Father Bede, monaco benedettino diventato uno yogi".

È veramente stata lei a supportare all’estero i romanzi di Elena Ferrante?

"Sì, sono stata la prima a far tradurre in Portogallo, Spagna e Olanda L’amore molesto e I giorni dell’abbandono. Adesso penso al prossimo libro. Il mio".