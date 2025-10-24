Castagne e Lunigiana. Un frutto prezioso che racconta la storia

di Riccardo JannelloLa cultura della castagna è in tutta la Lunigiana, come in moltissime zone dell’Appennino, presente dall’antichità; un prodotto, il frutto del castagno, che ha sfamato intere popolazioni, ha interessato illustri storici a partire da Plinio il Vecchio, e ora – nell’autunno – è protagonista di feste e sagre popolari che si rifanno ad antiche tradizioni. In questo fine settimana appuntamenti speciali nell’affascinante piazza del Pozzo di Filetto, nel comune di Villafranca in Lunigiana; nella piazza del borgo di Caprigliola, nel comune di Aulla; nei giardini del teatro di Pontremoli e in varie altre località fra Licciana Nardi, Barbarasco di Tresana, Mozzano di Fivizzano, Regnano di Casola in Lunigiana.

Il prossimo fine settimana, invece, protagonista sarà la frazione di Sassalbo (Fivizzano) che unisce la festa di ’Halloween diverso’, venerdì 31, quando i bambini si riuniranno attorno al seccatoio delle castagne per ascoltare i racconti degli anziani del borgo, a sabato 1° novembre in cui si svolgerà la sagra vera e propria che vedrà come da tradizione la visita guidata del Paese il cui punto di arrivo sarà al monumentale castagneto che circonda il borgo: un meraviglioso esemplare di castagno sarà “abbracciato” per farsi trasmettere la sua energia.

Castagna dunque come fonte di attrazione, ma soprattutto come fonte di cibo. Il pane, ad esempio: Giovanni Antonio da Faye, storiografo e poeta del quindicesimo secolo, scriveva che "le castagne sono più che y due terzi del pane de Lulixana", mentre nel 1834 Girolamo Cargiolli ricorda che "il castagno somministra il vitto quasi giornaliero alla nostra popolazione agricola, e perciò merita di esser coltivato con ogni sollecitudine". E in effetti la provincia di Massa-Carrara possiede una ricchezza nella castagnicoltura e nella sua lavorazione molto apprezzata con la farina che è Denominazione di origine protetta.

Da Antona (Massa) col neccio (la frittella) a Comano con la pattona, un tipo di pane, a Casola con la marocca, un pane circolare che unisce le castagne a grano e patate lesse, le ricette sono variegate. "Il fuoco lento dei seccatoi torna a illuminare le notti della Lunigiana – dice Emanuele Bertocchi, da anni fra gli ideatori delle manifestazioni di Sassalbo, presidente dell’Istituto Valorizzazione dei Castelli e coordinatore della candidatura di Massa Capitale Italiana della Cultura 2028 -. La magia di un rito antichissimo si ripete accompagnato da numerosi eventi legati a questo frutto prezioso. D’altronde questa è una terra ricca di capacità umane alla quale i borghi e i suo cento castelli donano quella bellezza e fascino che ogni anno attira sempre più persone da ogni parte d’Italia".