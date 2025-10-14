Castagna simbolo d’autunno: qualità, storia, tradizioni e curiosità (tra valori nutrienti e ‘oro dei poveri’)

Frutto antico, la castagna porta con sé il senso dell’autunno e lascia immaginare immediatamente il territorio del bosco, là dove la natura regna incontrastata. Ma la castagna racconta anche un tempo, quello dell’Italia di una volta, quando la farina di castagne rappresentava la base dell’alimentazione durante i mesi invernali.

Castagno, albero forte e generoso

Il castagno, Castanea sativa, è una delle piante più antiche d’Europa. Era già diffuso ai tempi dei Greci e dei Romani, che lo chiamavano “albero del pane” per il ruolo centrale della sua farina nella dieta quotidiana.

Originario probabilmente dell’Asia Minore, il castagno si è diffuso in tutto il Mediterraneo grazie alle popolazioni antiche che ne apprezzavano la resistenza e l’utilità. Dall’Italia alla Spagna fino alla Francia, le foreste di castagno hanno accompagnato per secoli la vita umana e l’economia montana.

Castagna, frutto simbolo dell'autunno

Le zone del castagno in Italia

In Italia, il castagno cresce spontaneamente tra i 300 e i 1000 metri di altitudine. È diffuso soprattutto lungo la dorsale appenninica e nelle Alpi, con aree storiche di produzione in Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania e Calabria. Ogni regione custodisce varietà locali: dai marroni del Mugello alle castagne di Montella in Irpinia, dal Monte Amiata alla Valle di Susa.

Secondo i dati del CREA, in Italia si coltivano oltre 30 varietà di castagne riconosciute: il nostro Paese è uno tra i principali produttori europei di castagne insieme a Spagna e Portogallo.

L’oro dei poveri: la farina di castagne

Per secoli, nelle zone di montagna, la castagna è stata una fonte primaria di sostentamento. La farina di castagne, ricca di zuccheri naturali, fibre e minerali, sostituiva il grano in molte aree rurali. Si usava per preparare polente, zuppe, dolci e pane, alimentando intere comunità nei mesi invernali.

Non a caso veniva chiamata “il pane dei poveri” o “l’oro dei boschi”. Ancora oggi la farina di castagne viene utilizzata in ricette tradizionali come il castagnaccio toscano o i necci, da gustare con la ricotta.

Simbolo dell’autunno e delle feste di paese

La raccolta delle castagne, tra ottobre e novembre, è ancora oggi una delle esperienze più amate nei borghi italiani. Le sagre dedicate a questo frutto celebrano la fine dei lavori nei campi e il legame tra uomo e foresta.

Nel Medioevo, in molte comunità appenniniche, i boschi di castagno erano regolati da statuti e diritti collettivi: ogni famiglia aveva alberi da cui raccogliere i frutti e i castagni rappresentavano una risorsa preziosa per la comunità.

Nutrienti e sostenibili

Oltre al valore storico, la castagna è un alimento nutriente e sostenibile. È priva di glutine, ricca di carboidrati complessi e contiene vitamina C, potassio e magnesio. La pianta di castagno contribuisce alla biodiversità dei boschi e protegge il suolo dall’erosione. Anche per questo, negli ultimi anni, il castagno è tornato al centro di progetti di recupero ambientale e valorizzazione territoriale.

Una curiosità: il legno che costruiva il mondo

Oltre ai frutti, il castagno ha avuto un ruolo chiave anche per il suo legno, elastico e durevole. Veniva usato per costruire mobili, travi, botti e perfino traversine ferroviarie. Ancora oggi, molti borghi di montagna conservano vecchie case con travi e mobili in castagno, un simbolo silenzioso della forza di un legno antico e delle comunità appenniniche.