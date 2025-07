Caso Velvet Sundown, la band che ha ingannato Spotify: cosa è successo davvero

Roma, 7 luglio 2025 – Dal boom all’inizio di giugno, con la scalata delle classifiche di Spotify in poche settimane (raggiungendo oltre 400 mila ascoltatori) alle polemiche. È il caso dei The Velvet Sundown. Ecco cosa è successo in una questione che non è ancora chiusa. Ma procediamo con ordine. Come si diceva, il boom di questa band è arrivato nl giro di pochissime settimane, ma fin da subito qualcosa non tornava: uno stile musicale piatto, immagini della band fin troppo perfette per essere vere, e una totale assenza di tracce digitali. I sospetti non hanno tardato a emergere: I ‘The Velvet Sundown’ erano troppo strani per essere veri. E infatti, non lo erano affatto.

The Velvet Sundown: una provocazione

Dopo settimane di speculazioni, è arrivata la conferma ufficiale direttamente dalla loro pagina Spotify: “The Velvet Sundown è un progetto musicale sintetico guidato da una direzione creativa umana e composto, interpretato e visualizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale”, si legge nel messaggio. Una dichiarazione che non si ferma qui, ma si presenta come una vera e propria provocazione artistica: “Non è un trucco, è uno specchio. Una provocazione continua che intende mettere in discussione i confini tra autorialità, identità e il futuro stesso della musica nell’era dell’IA”. Tutti i personaggi, le storie, la musica, le voci e i testi sono stati creati con l’ausilio di strumenti di IA utilizzati come strumenti artistici. Qualsiasi somiglianza con persone, eventi o luoghi reali è puramente casuale. “Non del tutto umani. Non del tutto macchine. The Velvet Sundown vive in un territorio intermedio.”

Chi c’è davvero dietro questo progetto musicale?

Prima della dichiarazione ufficiale, un certo “Andrew Frelon” ha contattato le redazioni del CBC News e di Rolling Stone, dichiarando di essere lui il creatore del progetto, un esperimento artistico realizzato con l’IA generativa Suno. Ha affermato di essere l’autore delle tracce pubblicate su Spotify, dove ora la band vanta più di un milione di ascoltatori mensili. Ha anche chiesto scusa a chi si fosse sentito ingannato dal progetto. Finita qui? Nemmeno per idea. Subito dopo, sull’account Instagram ufficiale della band arriva una secca smentita: Frelon, sostengono, “sta cercando di appropriarsi dell’identità di The Velvet Sundown diffondendo interviste non autorizzate, pubblicando foto non correlate e creando profili falsi. Nulla di tutto ciò è legittimo, accurato o collegato a noi”. E, in un colpo di scena degno di una sceneggiatura postmoderna, lo stesso Frelon è tornato sui propri passi, ammettendo che in realtà non aveva nulla a che fare con la band e che si era inventato tutto. Quindi, chi o cosa è davvero The Velvet Sundown? Una band virtuale? Un progetto artistico concettuale? Un esperimento sociale? O una sofisticata burla alimentata dal caos virale della rete? Al momento, la domanda è ancora senza una risposta. L’unica cosa certa è sono la prova concreta di come l’intelligenza artificiale può ingannare persino Spotify. Il progetto è studiato a tavolino per stimolare un dibattito sull’autenticità, sull’etica nell’industria musicale e sulla regolamentazione dei contenuti generati dalla IA.