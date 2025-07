Case della Memoria. L’associazione compie vent’anni e guarda al futuro

"Un’occasione importante per visitare luoghi carichi di memoria della Toscana - dichiara Adriano Rigoli (nella foto con Capaccioli), presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria - . L’iniziativa contribuisce a celebrare il ventennale della nostra associazione che in tutto questo tempo non ha mai smesso di crescere. La realtà della rete delle case della memoria è molto vivace e attiva e iniziative come questa lo dimostrano".

"L’intento dell’iniziativa è dare la possibilità al pubblico d’immergersi nell’atmosfera delle Case della Memoria - aggiunge Marco Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria - . Mondi tutti da scoprire, in cui respirare la storia di personaggi illustri. ’Di casa in casa’ proseguirà anche nei prossimi mesi, coinvolgendo tutta la rete, regione per regione".

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 109 case museo in 15 regioni italiane (Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più incisiva anche in Italia.