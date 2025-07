Case della Memoria. Il presidente Rigoli "È un’occasione molto importante"

Un’occasione importante per visitare luoghi carichi di memoria - dichiara Adriano Rigoli (nella foto con Capaccioli), presidente Associazione Nazionale Case della Memoria - . Quella dell’Emilia-Romagna è la seconda rete museale delle case della memoria in Italia per numero di partecipanti che lavorano insieme per programmi comuni di promozione culturale e turistica. Una bella realtà che la nostra associazione, con l’apporto concreto di tutte le case socie in Emilia-Romagna, vuole valorizzare e promuovere. Ringrazio la coordinatrice in Emilia-Romagna dottoressa Paola Pescerelli Lagorio di Casa Bendandi di Faenza per il suo straordinario lavoro.

"L’intento dell’iniziativa è dare la possibilità al pubblico di immergersi nell’atmosfera delle Case della Memoria - aggiunge Marco Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione - . ’Di casa in casa’ proseguirà nei prossimi mesi, coinvolgendo tutta la rete, regione per regione. Questo secondo programma della rete Emilia-Romagna dà anche seguito alla volontà, scaturita nella riunione annuale del coordinamento regionale, di dar vita al Sistema Museale delle Case della Memoria dei personaggi illustri, come è stato fatto in Toscana e come stiamo facendo in Sicilia".