Roma, 22 marzo 2020 - La diffusione del Covid-19 ha messo in ginocchio il settore turistico a livello mondiale, e della crisi risente anche il comparto degli affitti brevi. Molte persone che hanno prenotato le vacanze attraverso note piattaforme si chiedono come ottenere i rimborsi delle somme versate.

Airbnb dà indicazioni precise.

Le prenotazioni di soggiorni ed esperienze Airbnb effettuate entro il 14 marzo 2020, con check-in compreso tra il 14 marzo e il 14 aprile 2020, possono essere cancellate prima del check-in. Gli ospiti che cancellano una prenotazione idonea riceveranno un rimborso totale, mentre gli host potranno cancellarla senza penalità e senza compromettere il loro stato di Superhost. Airbnb rimborserà tutti i costi del servizio per le cancellazioni coperte. I termini di cancellazione dell'host si applicheranno come di consueto alle prenotazioni effettuate dopo il 14 marzo 2020 e a quelle effettuate entro il 14 marzo 2020, con date di check-in successive al 14 aprile 2020.

Le cancellazioni presentate prima del 14 marzo 2020 saranno gestite in base alla copertura delle circostanze attenuanti in vigore in quel momento. Se una prenotazione è già in corso (check-in già effettuato), questa circostanza attenuante non si applica. Le prenotazioni di soggiorni ed esperienze Airbnb effettuate dopo il 14 marzo 2020 non saranno coperte dai “Termini delle circostanze attenuanti”, a meno che l'ospite o l'host non abbia contratto la malattia da coronavirus. Questo perché i “Termini delle circostanze attenuanti” hanno lo scopo di proteggere ospiti e host da circostanze impreviste che possono verificarsi dopo la prenotazione, e dopo la dichiarazione di pandemia globale da coronavirus da parte dell'OMS, la malattia e le sue conseguenze non sono più impreviste o inattese.

Anche Booking.com ha attivato la procedura relativa alle "cause di forza maggiore", e nella sezione del sito “Prenotazioni a cui si applicano le procedure per cause di Forza Maggiore” si trova l’elenco aggiornato dei luoghi in cui è attiva la procedura, applicabile a tutti i clienti e partner di Booking.com. Le procedure per cause di Forza Maggiore vengono applicate anche a casi individuali in cui un viaggiatore sia stato impossibilitato a viaggiare o soggiornare. Booking. com chiede a tutti i partner di rimborsare eventuali pagamenti anticipati già ricevuti e annullare i costi di cancellazione (penali, spese e/o altri importi) nei casi in cui il cliente avesse richiesto la cancellazione per cause di Forza Maggiore. In questi casi, Booking.com non applicherà la commissione.

Vrbo (già Homeaway) nel suo sito avverte che i rimborsi dei pagamenti per le case vacanza si basano sulla politica di cancellazione del proprietario di casa. Se questi rimborsa una prenotazione a causa del Covid-19 avirus), Vrbo rimborserà automaticamente la tassa di servizio del viaggiatore. Vrbo invita l’host a offrire, a chi disdice la prenotazione causa il coronavirus, un credito completo per un soggiorno entro l'anno successivo senza costi aggiuntivi). Se i viaggiatori non accettano un credito, Vrbo invita a offrire un rimborso completo del soggiorno, o di almeno il 50% sulle cancellazioni per tutti i soggiorni con una notte che cade tra il 13 marzo e il 30 aprile 2020.

gloriaciabattoni@gmail.com