Casa Stradivari riapre le porte alla meraviglia

di Carla Maria

Casanova

Casa dolce casa. Lo fu, il numero 57 di corso Garibaldi a Cremona, per Antonio Stradivari, violinista e sommo liutaio che vi approdò il 4 luglio 1667 con la prima moglie Francesca Ferraboschi, sposata alla svelta nella vicina chiesa di sant’Agata. Lì Stradivari abitò e lavorò fino al 1680. Una casa un po’ come le altre, per i cremonesi, nonostante l’inequivocabile statua del violinista seduto su una panchina davanti all’ingresso. In anni recenti ospitava un negozio di casalinghi alla moda. Non proprio come le altre, però, dato che vi si tenevano eventi musicali ed esposizioni temporanee di strumenti ad arco. Per un breve periodo, fu anche “workshop in residence”, una sorta di “bottega” dove alcuni liutai già attivi in città si alternavano al banco, sgrossando tavole di abete rosso e acero, tra trucioli, piallette, sgorbie. Quel che succedeva, insomma, quando vi abitava Antonio Stradivari.

Tutto questo trasse l’attenzione di Fabrizio von Arx, violinista italo-svizzero di origini napoletane possessore dello Stradivari “The Angel” del 1720. Per festeggiare i 300 anni del suo strumento, Arx nel 2020 arrivò a Cremona per “riportarlo a casa”. Fu invitato a tenere un concerto nel cortile della storica casa. Rimase affascinato. Era tempo di Covid ed Arx si trovava abbastanza sfaccendato. Elaborò allora un progetto: ristrutturare la casa di Stradivari e renderla al suo antico aspetto e uso. Dopo due anni era pronta. La casa ultimata è stata presentata lo scorso 4 luglio, data storica dell’insediamento di Stradivari nella sua abitazione. Sarà aperta al pubblico nel prossimo autunno.

Stradivari, il più grande liutaio del mondo, era nato da Alessandro Stradivari e Anna Moroni in data non sicurissima (1644 o pochi anni dopo), lavorò inizialmente per l’architetto Pescaroli. Dal 1667 al 1679 fu allievo di Nicola Amati, maestro liutaio di grande fama. Nel 1667, come sappiamo, Stradivari aveva sposato Francesca Ferraboschi andando ad abitare al numero 57 dell’odierno corso Garibaldi, allora Contrada Magistra. Francesca era vedova e di otto anni più grande di lui. Il matrimonio fu combinato. Rimanere vedova era una condizione ben poco invidiabile; nel caso specifico, Francesca era anche in attesa di un figlio (vivacetta, la vedova!) e doveva assolutamente ricorrere a un matrimonio riparatore. Fu comunque un’unione felice: la coppia ebbe cinque figli. Inizialmente, le difficoltà economiche da superare non furono poche. È in questo periodo che Stradivari iniziò la sua attività di liutaio in proprio. Attorno al 1680 si trasferì in piazza san Domenico e aprì, con i figli Omobono e Francesco e i suoi allievi, la bottega dove fu costruita la maggior parte dei suoi strumenti. Nel 1684, dopo la morte di Amati, divenne lui il liutaio più importante di Cremona.

Concluso il primo periodo della sua produzione (detta appunto “amatizzata”), all’inizio del ’700 Stradivari realizzò alcuni dei suoi strumenti più famosi ( l’Hellier, il Toscano, la viola Medicea…). Oltre a violini, viole e violoncelli, Stradivari creò anche arpe, chitarre, liuti e tiorbe. In tutto si stima più di 1100 strumenti musicali. Esperto nel riconoscere i legni migliori dal punto dell’acustica, andava personalmente in val di Fiemme (ancor oggi famosa come una delle fonti di legno per violini migliori al mondo) per scegliere gli alberi adatti a una buona risonanza. Dopo la morte di Francesca Ferraboschi, avvenuta nel 1698, Antonio Stradivari si risposò con Antonia Zambelli, dalla quale ebbe altri 5 figli. Morì il 18 dicembre 1737 a poca distanza dalla sua seconda moglie. Furono sepolti nella Basilica di san Domenico che sorgeva nell’area degli odierni giardini pubblici di piazza Roma. Oggi è ricordato dalla sua pietra tombale.

Il progetto della ristrutturazione della Casa di Stradivari è ambizioso ma molto bene articolato. La ristrutturazione è stata portata avanti con tutti i crismi dell’architettura storica (l’edificio sorge su fondamenta medioevale-lombarde) togliendo tutto ciò che non apparteneva all’impianto originale. Il tutto con i comfort per una sede attuale. È stata riassestata anche la sala dedicata alle prove di acustica e di risonanza del legno e di pezzi che compongono il violino. Stradivari metteva polvere di piombo sulla tavola e poi, battendola, ne studiava la risonanza. Era una delle conoscenze richieste al saper fare il liutaio. Recuperata anche l’altana, allora detta “scadur”, accessibile attraverso una scala a pioli, dove Stradivari appendeva ad asciugare i suoi violini appena verniciati. Il ripristino della casa ha scopo ancor più funzionale. Diverrà un luogo di ritrovo per allievi e maestri interessati a questa arte antichissima di cui Cremona detiene i leggendari segreti. Cremona sa di avere le potenzialità di diventare una Salisburgo italiana, con Stradivari e Monteverdi come richiamo.