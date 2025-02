Casa con giardino, la guida per far felice il proprio cane

Per chi ha a disposizione uno spazio verde nella parte esterna della propria abitazione, ed è anche proprietario di un cane, allestire e arredare un giardino può diventare una piacevole sfida per creare uno spazio verde esteticamente bello, ma anche e soprattutto funzionale e sicuro per il proprio amico a quattro zampe. Questo va a vantaggio di tutti: quando gli animali possono beneficiare di un’area all’aperto tranquilla e riparata, adatta alle loro esigenze, piena di stimoli, ma priva di pericoli, sono più equilibrati, meno inclini a comportamenti aggressivi e distruttivi, con buona pace dei proprietari. Tutto ciò contribuirà a rendere la convivenza armoniosa e serena.

Sicurezza e protezione

Per rendere questo ambiente ideale per il cane, è fondamentale tenere in considerazione alcuni aspetti chiave. Primo fra tutti, come anticipato, la sicurezza. È opportuno installare cancelli di sicurezza e protezioni nei punti di accesso. Bisogna rimuovere o proteggere le piante pericolose per i cani, come i giacinti, i mughetti e i rododendri, ma anche i lillà, le azalee, le ortensie e i narcisi, che possono essere tossiche se ingerite. Si devono anche tenere ben chiusi eventuali sportelli, armadietti o altri posti e contenitori con detergenti chimici e insetticidi.

Allo stesso modo, è utile progettare il giardino con parti che consentano al cane di muoversi liberamente, come percorsi rettilinei o con leggere rientranze, e zone dove possa scavare senza danneggiare il prato. È importante proteggere i pavimenti con tappeti antiscivolo e tenere lontani oggetti infiammabili. Inoltre, lasciare in giro qualche giocattolo ad hoc da masticare è utile per distrarre il cane, soprattutto se è cucciolo, da oggetti indesiderati.

Rifugio e divertimento

Un altro elemento da considerare è la creazione di un rifugio all'aperto, come una cuccia o un angolo ombreggiato, dove il cane possa trovare un luogo tranquillo e riparato per riposarsi. La progettazione del giardino dovrebbe anche tener conto delle esigenze specifiche della razza del cane, poiché ogni tipo di cane ha necessità diverse. Ad esempio, i cani da caccia si sentono più a loro agio in ambienti con vegetazione alta, perfetti per nascondersi ed esplorare. I cani da pastore preferiscono ampi spazi dove possono correre liberamente e percorsi che stimolino la loro attività fisica. I levrieri, essendo cani da corsa, necessitano di zone rettilinee dove possano scorrazzare liberi, mentre i cani che amano l'acqua come i Labrador, i Golden Retriever e i Terranova possono divertirsi con piccoli laghetti o sistemi di irrigazione con cui giocare. Per i cani di piccola taglia, infine, è fondamentale prevedere percorsi sicuri e protetti, lontani da ostacoli o scalini che possano risultare pericolosi.