Cartoons on the Bay, adolescenza al centro anche dei premi

L’educazione alla sessualità e all’affettività ma anche lo spinoso tema delle relazioni tossiche tra gli adolescenti. Cartoons On The Bay, il festival di animazione diretto da Roberto Genovesi, ha chiuso la sua 29ª edizione guardando al futuro ma al contempo tendendo la radici ben salde nel presente. Per l’Italia cinque fra premi e riconoscimenti. La giuria ha assegnato il Pulcinella Award Best Animated Feature Film a A boat in the garden (Lussemburgo, nella foto) diretto da Jean-François Laguionie. Menzione Speciale Best Screenplay a Link click: bridon arc (Cina), di Haolin; Best Director a Memory hotel (Germania), diretto da Heinrich Sabl; Best Animation a The light of Aisha (Spagna), diretto da Shadi Adib; Best Soundtrack a Bartalìs bicycle (Italia), diretto da Enrico Paolantonio. La Targa Renato Pallavicini è andata a Balentes (Italia), diretto da Giovanni Columbu. La giuria internazionale ha assegnato una menzione speciale al programma Birds & bees: feelings of love.