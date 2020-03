1 marzo 2020 - Uno scenario post-apocalittico dove la natura ha ripreso vigore e ha coperto i resti della nostra civiltà: in questa giungla è ambientata la nuova sfida del regista Alessandro Rak e della casa di produzione napoletana Mad, guidata da Luciano Stella e Maria Carolina Terzi. Si tratta del lungometraggio "Walking Liberty", attualmente in lavorazione (dovrebbe essere ultimato in questo 2020) che sarà tra i progetti presentati al Cartoon Movie di Bordeaux, dal 3 al 5 marzo.

Dopo i successi dei pluripremiati "L'arte della felicità" e "Gatta Cenerentola", Rak e il gruppo di creativi di Mad hanno deciso di raccontare una storia diversa, rivolgendosi sempre a un pubblico di adulti, dimostrando che l'animazione può raccontare altro oltre alle storie per bambini. "Da parte nostra _dice Terzi_ c'è un grande rispetto delle esigenze creative e loro avevano il bisogno di immaginare un mondo diverso, immerso nella natura, una storia più universale".

Protagonisti della storia sono due ragazzi: "Yaya _spiega Rak_ è una 15enne mulatta con uno spirito guerrigliero e combattivo, un carattere aghgressivo. Lenny è un ventenne un po' tonto, ma con un fisico imponente. Tra di loro c'è una relazione quasi di fratellanza".

Dalle macerie del mondo che fu una nuova società sta cercando di risorgere, si tratta dell’Istituzione, i cui adepti cercano di ripristinare l’ordine precostituito esportando i propri principi di civiltà, imponendo il loro concetto di diritto al popolo libero della giungla. Ma c’è chi si oppone con forza a questo processo di 'civilizzazione'.

La storia vuole essere un inno alla libertà, un elogio della semplicità rispetto all'oppressione di una società "sempre più complessa e cavillosa" dice Rak. In fondo, una risposta ai populismi, partendo proprio dallo stesso malessere cheli genera: "Questo populismo di oggi _dice Rak _ nasce dall'esigenza di semplificare rispetto a una realtà ingombra di cavilli ed e elementi frustranti che non permette alle persone di muovere e cambiare la società. i protagonisti sono due persone semplici che si muovono in una totale libertà e incontrano, in forma di reperto ma anche di ostacolo, il rifiorire di un concetto di civiltà. Il vero nemico è appunto la 'Istituzione', una nuova civiltà che si sta ricostruendo sulla falsariga della precedente". In questo contesto i due protagonisti, liberi e selvaggi, cercano il loro posto nel mondo.

Vagamente ispirato a "Uomini e topi" di Steinbeck, "Walking Liberty" deve il suo titolo a una moneta del mezzo dollaro d'argento del 1917 (poi finita fuori corso): "Una moneta che passò alla storia perché aveva sopra l'incisione particolarmente bella di una donna che camminava, ovvero la libertà in cammino", spiega Rak.

"Per noi _dice Stella_ si tratta del terzo lungometraggio. Mad è diventata una realtà importante che ha una quarantina di persone al lavoro con una notevole ricaduta occupazionale sul territorio napoletano". Gia, Napoli: dopo l'ambientazione decisamente partenopea dei primi due lungometraggi, adesso Rak sembra scegliere la giungla? In realtà, si intuisce che sotto il verde e le piante che si sono prese il loro spazio, ci sia proprio Napoli.