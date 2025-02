Carri, tanta musica majorettes e ballerini. Cantù, che spettacolo

di Roberto CanaliSi lavora un anno intero a Cantù in provincia di Como per realizzare i carri allegorici giganti più grandi della Lombardia, costruiti dagli artigiani che da queste parti sono maestri insuperabili nella lavorazione del legno con la stessa pazienza e la cura certosina con cui si realizzano i mobili. Un lavoro di fino dove al legno si sostituisce la cartapesta che poi viene modellata e colorata per costruire i mascheroni e i pupazzi secondi, per dimensione e altezza, solo a quelli di Viareggio.

Uno spettacolo capace di incantare anche gli adulti e che ha contribuito a rendere la manifestazione famosa non solo in tutta la Lombardia, ma anche nella vicina Svizzera italiana. È iniziato il conto alla rovescia per la 99ª edizione che prenderà il via domenica 16 febbraio, con la prima delle consuete quattro sfilate che si concluderanno sabato 8 marzo. I sette grandi carri allegorici alti anche 15 metri sono quasi pronti e poi lasceranno la bottega dove sono stati costruiti per raggiungere il centro della città.

Quest’anno sarà una giuria tecnica a decretare il vincitore, ma anche il pubblico potrà dire la sua, degli incaricati gireranno tra la folla con dei tablet dove chi vorrà potrà votare il carro che gli piace di più, al vincitore andrà la coppa intitolata a Mario Porro. Non ci saranno solo i carri, tanti gruppi musicali accompagneranno le sfilate con le majorettes, i ballerini boliviani e bande provenienti da tutta la Brianza, ma anche da Val d’Aosta e Franciacorta. Spazio al divertimento anche con i giochi gonfiabili allestiti in piazza delle Stelle. Le maschere più belle dei bambini fino a 10 anni e di classi di asili e primarie parteciperanno al concorso fotografico ’Truciolino e Truciolo’ con le foto fatte dai genitori o dagli insegnanti. Le sfilate si svolgeranno come sempre in centro città, nel circuito che da piazza Volontari della Libertà porta in via Unione e poi in via Carcano. Per questioni di sicurezza l’accesso è limitato a un massimo di 8mila persone.

I biglietti saranno disponibili dal martedì precedente sul portale liveticket.it al prezzo di 8 euro più diritti di prevendita, i bambini fino a 10 anni pagheranno un euro, sono previsti sconti per i gruppi turistici mentre l’ingresso è gratuito per i disabili. Saranno organizzate delle navette gratuite per portare i partecipanti in centro dai parcheggi allestiti in via Milano e Corso Europa.