Carolyn Smith e la battaglia contro il tumore al seno

È una che non molla mai, Carolyn Smith. La presidente di giuria di ‘Ballando con le stelle’, nota campionessa di ballo e coreografa pluripremiata e affermata a livello internazionale, sta affrontando il suo terzo round contro il tumore al seno, «l’intruso», come lo definisce, contro cui combatte dal 2015. Di recente la stessa Smith, che compirà 63 anni a novembre, ne ha parlato e ha condiviso su Instagram un video girato dall'ospedale dove continua a sottoporsi alle sessioni di chemioterapia. In precedenza la professionista di danza aveva dovuto sospendere le cure, che sono molto pesanti, per sopraggiunti problemi, ovvero un’infezione al fegato.

Determinata

Nonostante le difficoltà Carolyn Smith, rispetto al tumore al seno, cerca di tenere alta la motivazione e di infondere coraggio anche alle altre persone che stanno vivendo una situazione analoga. Nel filmato che ha pubblicato online, Carolyn ha detto che per un po’ non si è sentita di condividere i momenti in cui è nella struttura ospedaliera perché non si sentiva pronta ed è stato un periodo complicato. Doveva riflettere e stare un po’ con se stessa. Tuttavia, ha concluso, «è necessario toccare il fondo per poter rinascere con nuove idee e un nuovo spirito».

La malattia