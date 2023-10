Carolina Marconi piange di felicità: “La macchiolina è benigna”. Accuse sulle protesi, la replica di Roy De Vita

Roma, 10 ottobre 2023 – "Sono scoppiata a piangere, ho urlato a squarciagola dalla gioia che mi ha sentito tutto il vicinato, ho chiamato subito la mia famiglia ma non riuscivo a parlare dalla voce tremante ma solo per dire loro…sto bene!”. Dopo un periodo di assenza di Carolina Marconi dai social, la ex gieffina torna a scrivere ai suoi fan condividendo su Instagram l’esito positivo degli esami medici a cui si era sottoposta per il rischio di recidiva del tumore sconfitto mesi fa. La piccola macchia al fegato si è rivelata, infatti, un angioma benigno. E la showgirl si è lasciata andare ad un pianto liberatorio di felicità.

La paura per la recidiva

E’ sempre con un post su Instagram che Marconi aveva informato la sua community della paura di un nuovo calvario da affrontare. "Ho fatto la Tac body e hanno trovato qualcosa al fegato", aveva rivelato a settembre, annunciando di dover effettuare una risonanza magnetica con il contrasto per appurare la natura della massa presente nel fegato.

“Un’attesa difficilissima”

Il silenzio di Marconi, durato almeno 3 settimane, è stato rotto dalla ex concorrenze del Grande Fratello 2004, dopo “un’attesa difficilissima”. "Buongiorno a tutti, scusatemi non sono sparita ma sono state 3 settimane vissute nell’agonia più totale, un’attesa difficilissima in cui l’ansia ha preso completamente il sopravvento, ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose perché non volevo pensare al peggio, ero terrorizzata”.

“Sto bene grazie a Dio”

Marconi ha scoperto di stare bene grazie ad una telefonata dell’oncologo che la segue da tempo al suo fidanzato Alessandro. “Ale tornando dal supermercato mi guarda dritto negli occhi e dice che lo ha chiamato il prof Marazzi e mi dice: ‘Non hai nulla, stai bene, la macchiolina di 9 millimetri è un angioma benigno’. Sono scoppiata a piangere, ho urlato a squarciagola dalla gioia che mi ha sentito tutto il vicinato, ho chiamato subito la mia famiglia ma non riuscivo a parlare dalla voce tremante ma solo per dire loro…sto bene!”.

Il tumore al seno e le protesi

Durante un'intervista con il settimanale Gente, Marconi intanto è tornata sul tumore al seno raccontando di avuto le protesi mammarie e esprimendo la sua preoccupazione: "forse hanno influito anche quelle, cercherò di capire meglio". Una frase che non è andata giù al chirurgo Roy De Vita, Primario di Chirurgia Plastica - Istituto Nazionale dei Tumori “Regina Elena” di Roma, il quale su Instagram ha evidenziato come sia “un'affermazione priva di evidenza scientifica e superficiale”. Secondo il chirurgo, infatti, le protesi mammarie siano controllate e studiate in tutto il mondo e che non esiste una differente incidenza di tumore al seno in donne con o senza protesi.

