Carolina di Monaco passa lo scettro al fratello Alberto: “Non ho più l’età”

Roma, 21 giugno 2023 – Stanca di sottostare il diktat della perfezione a tutti i costi, Carolina di Monaco ha deciso di fare un passo indietro. Stop agli eventi mondani, ma soprattutto agli impegni istituzionali di corte. Dice di “non avere più l’età” per i rigidi protocolli, così lascia il posto agli altri membri reali. D’ora in poi saranno il fratello Alberto e sua moglie Charlene a tagliare nastri, elargire sorrisi e aprire il ballo annuale della Croce Rossa. In caso di imprevisti e impegni inderogabili, al loro posto ci sarà la figlia Charlotte. E così la principessa Carolina, che all’anagrafe conta solo 66 stagioni e appare in splendida forma in ogni scatto rubato dai paparazzi, preferisce ritirarsi a vita privata.

Il look naturale della principessa

Stanca degli implacabili giudizi del web, la 66enne Carolina di Monaco sceglie la libertà. Da tempo sfoggia un look naturale, che peraltro le dona moltissimo: capelli sale e pepe per liberarsi dalla ‘schiavitù’ di tinta e ricrescita, scarpe basse e comode, abiti semplici e molto sobri. Tolti i lustrini, Carolina sceglie se stessa. Se la stampa di gossip la critica, lei alza le spalle e vive serena. “La mia regola è non leggere nulla, nemmeno le lodi, sennò non sarei sopravvissuta”, il mantra rivelato tempo fa dalla bellissima principessa di Monaco.

Il patto reale

L’accordo ‘segreto’ è stato rivelato solo da poco. Carolina ha passato il testimone alla cognata Charlene – la 45enne principessa consorte del Principato di Monaco, ex nuotatrice e modella – stringendo un vero e proprio patto con la seconda ‘première dame’ del regno. A Carolina il Ballo della Rosa, l'appuntamento mondano di Monte Carlo inventato nel 1954 dalla madre Grace Kelly, e la sovrintendenza delle arti, a Charlène tutto il resto, compresi i saluti sorridenti dal balcone reale.