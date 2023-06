Carol, giallo di madre in figlia

È morta lunedì 12 giugno a Los Angeles all’età di 66 anni la scrittrice statunitense Carol Higgins Clark, figlia della regina del giallo americano Mary Higgins Clark (nata nel 1927 e scomparsa solo tre anni fa, nel 2020). Prima di diventare lei stessa un’autrice di romanzi di suspense di successo, Carol aveva iniziato da giovanissima a occuprasi di letteratura riscrivendo i manoscritti della madre. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal New York Times. Nata il 28 luglio 1956 a New York e cresciuta a Washington Township, dopo gli studi universitari Carol familiarizzò con il processo di scrittura della madre (fu spesso la sua correttrice di bozze) e in seguito iniziò a scrivere da sola. Ha firmato una trentina di libri da sola e una decina in collaborazione con la madre. È autrice di una serie di 18 romanzi con protagonista l’investigatrice privata Regan Reilly.