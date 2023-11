Carol Alt su OnlyFans a 62 anni: “Ci sono foto di nudo, sexy ma con gusto”

Carol Alt è sbarcata su OnlyFans all’età di 62 anni. La top model degli anni Ottanta – apparsa nella sua carriera su riviste del calibro di Vogue e Harper’s Bazaar – ha spiegato a Page Six: “Finalmente ho il controllo mia immagine. Quando la gente mi chiede ‘Hai una foto che posso usare?’ devo andare a chiedere a qualcuno.”

Per entrare nel mondo di OnlyFans, Carol Alt ha assunto un fotografo: "Posso scegliere una foto o no, dire che la voglio o no, sono mie. Voglio definire la mia immagine”.

Anche se la piattaforma è diventata famosa per la pornografia, Alt ha chiarito che nulla di tutto ciò è presente nel suo profilo, anche se ci saranno alcuni nudi "sexy e belli". "Ci sono alcune foto di nudo, ma fatte con gusto – ha sottolineato -. C’è una differenza tra le immagini di cattivo gusto e le immagini di buon gusto. Non conosco una modella che non abbia fatto un nudo.

La modella e attrice ha conosciuto OnlyFans grazie alla sua amica Denise Richards, co-star nello show ‘Paper Empire’: “Vorrei che la gente sapesse come sono oggi. L’età non mi definisce. Le donne sono belle a ogni età. Voglio che le persone si sentano autorizzate a mostrarsi”.

Carol Alt donerà una parte del ricavato a enti di beneficenza per la salute mentale delle donne.