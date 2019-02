Venezia, 17 febbraio 2019 - Un'enorme roditore grigio galleggiante ha inaugurato la seconda giornata del Carnevale di Venezia 2019, dedicata alla regata della Pantegana. Ieri lo spettacolo notturno sull'acqua, oggi protagoniste sono state le barche a remi con un corteo che è partito dalla Punta della Dogana per poi sfilare lungo il Canal Grande. Ad aprire le fila l'imbarcazione che trasporta una simpaticissima pantegana in cartapesta, animale che ricorre nella simbologia della tradizione veneziana. Più di 100 le barche e 700 i vogatori arrivati da tutto il Veneto per la parata che ha richiamato nella Laguna 35mila persone. La festa è poi proseguita per calli e campielli all'insegna delle degustazione enograstronomiche tipiche.

Quando è Carnevale 2019, data d'inizio e fine (col martedì grasso)

LE DATE - Il Carnevale di Venezia, che quest'anno omaggia la Luna (a 50 anni dall'allunaggio), prevede eventi fino al 5 marzo incluso, martedì grasso che con l'Incoronazione di Maria del Carnevale e lo Svolo del Leon (dalle 16.30 in Piazza San Marco) e chiude il periodo dei festeggiamenti prima del mercoledì delle ceneri (6 marzo), inizio della Quaresima. Appuntamenti clou anche per il giovedì grasso, 28 febbraio, dedicato alla rievocazione della vittoria del doge Vitale Michiel II sul patriarca Ulrico di Aquileia e i 12 feudatari ribelli del XII secolo, e domenica di Carnevale, 3 marzo con la premiazione del concorso La Maschera più bella.

Carnevale di Fano 2019, date e programma / Carnevale in Toscana, la guida a tutti i corsi mascherati / Carnevale 2019 Cento, tutto quello che c'è da sapere / Carnevale 2019 Marche, le date e il programma / Carnevale 2019 : tutti gli eventi in Lombardia

© Riproduzione riservata