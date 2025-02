Carnevale e dintorni. I trucchi più glamour

Carnevale, tempo di veglioni in maschera. Un invito last minute a una festa? Una buona alternativa al travestimento – peraltro non amato da tutti – potrebbe essere ’vestirsi’ con un make-up d’effetto. Ecco allora tre maschere glamour e semplici, da realizzare grazie ai consigli di Fabienne Rea, make up artist a Milano.

"Partiamo con un trucco da gatta, un grande classico adatto a tutte – spiega– . Su una base naturale, ottenuta con un normale fondotinta, enfatizzare la luminosità della parte centrale del viso, schiarendo lo spazio fra le sopracciglia e il triangolo che collega gli angoli esterni degli occhi con il mento, includendo la bocca, la parte centrale del naso e lo stesso mento. Fissare il tutto con un velo di cipria compatta. Collegare le due rime ciliari con un tratto di eyeliner, congiungendolo solo nell’angolo esterno e allungandolo verso l’alto. Consiglio una matita bianca nella rima interna dell’occhio per ingrandire lo sguardo e dare luminosità. Tingere di nero la punta del naso e tracciare una serie di puntini sotto le narici e tre trattini laterali per simulare i baffetti. Tocco finale, ciglia finte nell’arcata superiore per esaltare lo sguardo".

"Per il trucco da bambola – prosegue l’esperta – creare invece una base chiara con una fondotinta di un paio di toni più chiari della propria pelle. Con un unico blush rosa fuxia è possibile creare, anche sfumandolo con le dita, uno smokey eyes soft sugli occhi, due pomelli circolari più intensi sulle guance e marcare il centro delle labbra per enfatizzare la bocca. Infine, applicare le ciglia finte nella rima inferiore. In mancanza di ciglia finte, si possono disegnare i tratti un eye liner. Con una matita scura per occhi è possibile tracciare dei puntini sul dorso del naso per simulare l’effetto lentiggini".

E per la geisha? "Viso, collo e orecchie devono essere completamente coperti di bianco, usando un colore da teatro in stick o in pasta. Disegnare poi un tratto fine di sopracciglia e uno smokey eyea sui toni del nero sulla palpebra mobile. Rifinire con un blush rosa tenue, sfumato su guance, zigomi e angoli esterni dell’occhio. Le labbra dovranno essere invece rimpicciolite, tratteggiando nella parte centrale un cuoricino, con un rossetto rosso vivo".