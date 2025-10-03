Carmen Consoli: "Le mie canzoni in siciliano fra passione e leggenda"

Due sostantivi senza alcuna congiunzione. Per Carmen Consoli amore e luce, anzi Amuri luci per dirla col titolo siciliano dell’album in uscita proprio oggi, possono unirsi o compenetrarsi uno con l’altra, a seconda dell’animo di chi legge. Perché l’amore è luce, la luce è verità, e quindi l’amore è verità. O, almeno, questo è il sillogismo genetico alla base degli undici nuovi brani presentati dalla Cantantessa catanese ieri a Milano, negli spazi della Triennale, come primo capitolo di una trilogia discografica concepita per scivolare tra le pieghe delle tre anime affiorate in questi trent’anni di palcoscenico dalle sue composizioni: mediterranea, rock e cantautorale.

Un viaggio che lei trasfigura nel mito greco di Galatea così come raccontato nelle Metamorfosi di Ovidio. Con “‘u sangu di Jaci”, il sangue dell’amato Aci ucciso per gelosia da Polifemo, trasformato dall’amore in sorgente. Un insuccesso annunciato, come lo definisce scherzosamente lei alludendo al poco appeal radiofonico che hanno canzoni in dialetto malate di passione e leggenda, nonostante la presenza di ospiti di riguardo come Mahmood, che condivide Terra di Hamidis, Jovanotti, voce rappante di Parru cu tia, e Leonardo Sgroi, giovane tenore del Maggio Musicale Fiorentino che in Qual sete voi? incrocia con Carmen l’universo lirico di Nina da Messina prima donna a poetare in volgare.

Non solo siciliano. Se per per l’eroina di Amore di plastica il porto sicuro di queste nuove canzoni è la lingua madre, non mancano contaminazioni con l’arabo, il greco o il latino. "Questo perché il siciliano è una lingua di terra, usata spesso per esprimere un disagio in cui l’assenza di microfoni costringeva a cantare facendosi sentire. Ecco perché spesso mi spinge a tirare fuori il mio spirito critico, la mia parte più impegnata socialmente e politicamente. Un po’ come accade in quell’inno di ribellione che è la stessa Parru cu tia, scritta dal poeta Ignazio Buttitta e cantata con l’amico Jova smascherando l’indifferenza di chi si nasconde dietro una visiera, lamentandosi del mondo senza mai sfiorarlo con le mani. Le parole, come dice Lorenzo, devono farsi azione: bisogna riprendersi in pugno, alzarsi e gridare ciò che non va. Perché siamo noi a pagare il silenzio, a soffocare nelle nostre casette linde, convinti che nascondersi basti a salvarci, quando invece possiamo fare la differenza ogni giorno".

Mediterraneo. Concetti che le premono sul petto, come dimostrato in apertura dell’incontro parlando per un quarto d’ora senza interrompersi neppure per riprendere fiato di come vive lei le notizie che la quotidianità le riversa dall’altra parte del Mediterraneo sul tappeto di casa. "Oggi prenderei la mia imbarcazione ormeggiata ad Acitrezza e raggiungerei Gaza, ci metterei tempo perché non ho i mezzi del governo italiano, ma lo farei convinta di avere il diritto di navigare in acque internazionali".

E a proposito delle manifestazioni che paralizzano il Paese, la più talentuosa nipote di Rosa Balistreri ammette: "È la conoscenza il motivo per cui stiamo scendendo in piazza, poi magari sbagliamo e la Flotilla è finanziata da Hamas, ma allora se parto con la mia barca sono finanziata da Hamas pure io? Come dice la mia grandissima amica Elisa, sbrigatevi perché è vero che a Gaza la gente muore. La conoscenza ci aiuta a capire che è importante garantire sanità e cultura per tutti come popolo italiano, sennò diventiamo personaggi di Orwell che ripetono ciò che dice la tv".

E la sinistra? "Non riesco a capire perché la sinistra continui a dividersi mostrandosi incapace di riconoscere e valorizzare ciò che ha in comune" lamenta Carmen, 51 anni, orgogliosa di avere un figlio dodicenne, Carlo Giuseppe, che scende in piazza. "Questa frammentazione non porta a nulla, se non a indebolire la possibilità di costruire un progetto condiviso. Serve una visione che unisca, una strada comune che restituisca fiducia e prospettiva. Invece, il clima somiglia più a un derby calcistico, dove l’obiettivo sembra essere quello di zittire l’altro piuttosto che confrontarsi sulle idee. Così non si produce dibattito politico, ma solo confusione: un film dell’orrore in cui ogni parola viene contraddetta dalla successiva, nel tentativo disperato di inseguire consenso".