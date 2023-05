Carlo III, la prima foto ufficiale da sovrano

Carlo, a differenza della madre Elisabetta II ritratta in piedi nella foto della sua incoronazione nel 1953, è seduto. L'account Twitter della Royal Family ha pubblicato anche altri scatti: il ritratto della regina consorte Camilla, una fotografia dei due sovrani e una foto di gruppo della famiglia reale, compresi il principe William e la principessa Kate.

I membri "attivi" dei Windsor

C'è anche un ritratto di gruppo, fra le fotografie diffuse stasera da Buckingham Palace. I "membri attivi" di casa Windsor, cioè impegnati in compiti di rappresentanza dinastica sono 10 in tutto, tra familiari di sangue e consorti, oltre agli stessi Carlo e Camilla. Per primo l'erede al trono William, principe di Galles, e sua moglie Kate (Catherine nei documenti pubblici), principessa di Galles; i due dei fratelli del re, quartogenito e secondogenita dei defunti Elisabetta II e Filippo, cioè il principe Edoardo, neo duca di Edimburgo, e la principessa reale Anna, con i rispettivi coniugi, Sophie, duchessa di Edimburgo, e l'ammiraglio a riposo Timothy Lawrence. Insieme a loro i quattro membri anziani accreditati di ruoli di rappresentanza più limitati, discendenti di cugini della regina Elisabetta: il 78enne duca Richard di Gloucester con la consorte Birgitte; l'87enne duca Edward di Kent, con la sorella lady Alexandra Ogilvy (86 anni). Mancano il principe 'ribelle' Harry, duca di Sussex, figlio cadetto di Carlo III e sesto nella linea di successione, con sua moglie Meghan, duchessa di Sussex, il principe Andrea, il maggiore tra i fratelli maschi dell'attuale re. E non ci sono i componenti bambini dei rami principali della famiglia reale britannica: i principini George, Charlotte e Louis, figli di William e Kate; e i principini Archie e Lilibet Diana, figli di Harry e Meghan.