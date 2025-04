Carla Gozzi, la regina di stile ospite di ‘Verissimo’

Sarà nel salotto di Silvia Toffanin sabato 12 aprile a partire dalle 16:30, Carla Gozzi, style coach ma anche conduttrice, opinionista, manager e docente. Il volto noto della tv si racconterà per la prima volta a ‘Verissimo’.

Una vita dedicata alla moda

Nata a Modena il 21 ottobre 1962, ha vissuto tra la sua città, Milano e New York.

La sua carriera inizia come assistente di diversi stilisti: Jean-Charles de Castelbajac, Thierry Mugler, Christian Lacroix, Calvin Klein, Mila Schön, Gabriele Colangelo, Yohji Yamamoto.

Successivamente, nel periodo vissuto a New York, si è formata come Consulente d’immagine e nel 2010 ha fondato la sua Accademia di Stile: Carla’s Academy.

Attualmente l’accademia è attiva ed è qui che si svolgono corsi di formazione per professionisti del Beauty ma anche di Business dress code, Personal branding e Leadership.

L’esperienza in tv

Al grande pubblico, però, Gozzi è nota soprattutto per le sue comparse in tv. Ha iniziato accanto a Enzo Miccio con ‘Ma come ti vesti?’ e ‘Shopping Night’ per poi condurre da sola ‘Guardaroba perfetto’ (anche nella versione kids).

Sono arrivati successivamente ‘Dire, fare, baciare – Italia’, ‘Un giorno per me’ ‘Mamma sei 2 much’ sempre su Real Time. Dopo un breve passaggio in Rai è stata anche alla conduzione di ‘Un’altra me’ su La5.

Nella sua carriera, la style coach ha anche pubblicato tre libri per Rizzoli.

Il privato

Particolarmente riservata per ciò che riguarda la sua vita privata, Carla Gozzi è sposata dal 1991 con Richard Bryan Datre, un chiropratico di origini statunitensi. La coppia vive a Castelnovo ne' Monti, in provincia di Reggio Emilia.