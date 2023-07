Carattere e potenza a stelle e strisce Ora Bronco è pronta a conquistare l’Italia

Il cambiamento radicale del marchio Ford tende a proporre auto emozionanti. In questo contesto si inseriscono Bronco, Ranger e Ranger Raptor, fuoristrada per antonomasia. Bronco, icona senza tempo, introdotto nel mercato americano nel 1966, porta anche in Italia un prodotto nuovo e altamente tecnologico con due allestimenti quattro porte, Outer Banks e Badlands il cui costo oscilla dai 77.000 agli 81.000 euro, modelli alimentati da un V6 Viterbo da 2.7 litri con 335 cv. con cambio automatico a 10 rapporti. Sul frontale spicca la scritta Bronco e ha la capacità di affrontare ogni tipo di terreno grazie ad un sofisticato sistema di trazione integrale, con sette modalità di guida.

Nel test sulla pista off-road di Palagano, sono risultate ben evidenti le sue qualità, tra discese e salite fangose, corsi d’acqua con massi sporgenti, il tutto in assoluta tranquillità senza dover essere esperti di percorsi così impervi. Inoltre grazie al Trail Turn Assist è possibile ridurre del 40% il raggio di sterzata. La telecamera frontale permette di vedere dove andranno a posizionarsi le ruote. Un vero gioiello che risponde bene anche su strade normali. Mezzo da lavoro ma anche d’avventura, la generazione Ranger, con il suo fiore all’occhiello, il Raptor (prezzi a partire da 77.000 euro), propone il pick up più avanzato di sempre.

E’ disponibile con un motore bi-turbo diesel da 2.0 litri oppure con il più potente benzina EcoBoost V6 biturbo da 3.0 litri e 288 cv. Sono sette le modalità di guida. Anche in questo caso è possibile affrontare ogni tipo di percorso, con una invidiabile precisione meccanica che garantisce potenza.