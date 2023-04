Cara mamma, cantiamo

di

Pupo

Sabato scorso abbiamo festeggiato i 90 anni della mia mamma. Lei è stata colpita dalla demenza senile e, da un paio d’anni, vive in una residenza sanitaria.

È serena ed è sempre sorridente ma, come potrete immaginare, fa fatica a riconoscerci e a ricordare. Ha dimenticato tutto, tranne le preghiere e le parole delle sue canzoni preferite. Quelle le ricorda perfettamente. Ed è per questo che ogni volta che vado a farle visita, passiamo tutto il tempo a pregare e a cantare. La mente è davvero un mistero! Un enigma incomprensibile. Come lo sono la fede ed il senso della vita.