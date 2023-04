Capossela (ri)scopre l’impegno "Ora si fa tutto da casa, ribelliamoci"

di Lorenzo Guadagnucci

Il buio dei tempi, ma anche l’ansia di agire, di esserci, di sfuggire alla trappola dell’assuefazione. Sono tredici canzoni che l’autore definisce “urgenti” e ci consegnano un Vinicio Capossela che si cala nell’attualità e parla della guerra (cioè contro la guerra), del consumo del pianeta (contro il consumo), delle nostre vite atomizzate, condizionate e sterilizzate dalle tecnologie (e perciò occorre reagire). È un Capossela ribelle, simile a sé stesso nelle sonorità e nel gusto per le ballate, diverso per i temi e il tenore delle sue canzoni.

Vinicio, in che stato d’animo ha scritto le tredici canzoni?

"Lo stato d’animo? Un po’ come quando a Noè – anzi no, Noè era un privilegiato – come quando a una persona viene annunciato il diluvio universale e allora prende ciò di cui ha più bisogno e stabilisce quali sono i suoi beni rifugio. Magari sotto la forza del sentimento amoroso, che è sempre – laddove non si risolve in contemplazione – un sentimento rivoluzionario, perché attiva un desiderio di partecipazione al mondo. Queste canzoni sono nate sotto l’azione di due forze: il pericolo, che può portare assuefazione e fatalismo, e la forza attiva dell’amore".

Si nota un Capossela diverso, più impegnato…

"C’è una diversità di linguaggio. Per me Canzoni della Cupa era un disco politico, nel senso che parlava di un mondo scomparso, della civiltà della terra. Così come è stato politico, in quel momento, fare un disco di rebetiko, che è una musica non politica. Diciamo che in questo disco le cose sono affrontare fuor di metafora, sono canzoni di impegno civile".

Gloria all’archibugio è una canzone antimilitarista.

"Già nel 1522 l’Ariosto individua il peso dell’ordigno – lo chiama “lo maladetto e abominoso ordigno” –: con l’elemento meccanico, strettamente legato al capitale, nasce l’industria della guerra. Come bene abbiamo visto in seguito. Così l’umano soccombe sempre. Oggi nessuno parla di pace e chi lo fa viene irriso. Perciò Masters of war resta una canzone attualissima"

Il Divano occidentale esordisce dicendo “Sul Divano occidentale arruolàti da sdraiati disputiamo, guerreggiamo interventisti sul divano”: è un’invettiva contro il sistema dell’informazione?

"Non solo. Scrivendola, pensavo alla nostra atomizzazione: facciamo tutto da casa, i film, la spesa, gli acquisti. La dimensione domestica è diventata il centro del mondo e viviamo un senso di sollecitazione continua, così abbiamo un’idea illusoria di partecipazione alla Storia. Ci dicono: siamo in guerra anche noi, però tu sei sul divano. Discuti, prendi posizione, mandare le armi o no?: ma sei sempre sul divano. Come diceva la Thatcher? “Non esiste la società, ci sono gli individui“. Ma ricordo un pensiero di Céline: “Ogni buco del culo si vede jolly allo specchio”, con una sensazione di irrilevanza ma con un ego molto attivato. In questo sforzo di fasulla partecipazione alla Storia, alla fine una testa cade, ed è la mia, cioè mi addormento". (Il brano finisce con uno sbadiglio)

All you can eat è contro il consumismo. Tutti però viviamo nella società dei consumi e tirarsi fuori non è semplice.

"Io sono uno che spegne la luce quando lascia una stanza, compro un vestito all’anno, ma è vero, non è semplice. La formula “All you can eat“ riassume un atteggiamento di consumo del pianeta e fa riflettere sulla centralità assunta dal cibo nell’intratenimento, nella socialità. I centri storici di molte città sono diventati grandi mangiatoie. Come dire: se non c’è principio né speranza, allora mangi, e questo è molto simbolico".

Un altro tema è l’educazione, anzi la diseducazione sentimentale, sullo sfondo delle violenze contro le donne. C’è un problema di (dis)educazione sentimentale maschile?

"Credo che ci sia un problema culturale, non solo maschile, di gestione delle emozioni. Stanno accadendo cose interessanti: alcune convenzioni interiorizzate sono messe in discussione. Pensiamo alla violenza di genere. È chiaro che l’atto violento è l’eccezione, ma è altrettanto chiaro che la cattiva educazione è molto pervasiva e quindi bisogna vigilare in noi stessi su cose che siamo abituati a derubricare come inerenti alla sfera sentimentale. Ma non riguardano i soli sentimenti, sono più infide e pericolose".

Ci sono anche i bambini nelle sue canzoni. Sono una speranza ma anche una preoccupazione. Perché?

"Io ho due nipoti e vedo che passano un sacco di tempo davanti a uno schermo. Perché succede? Perché attaccarsi allo schermo è la cosa più semplice per tutti e i padroni delle tecnologie lo sanno bene e lavorano per rendere le cose sempre meno faticose. Nel caso dell’infanzia credo che la fisicità, la corporeità, il conoscere il mondo sbattendoci contro, sbucciandosi le ginocchia, siano parte di un processo di conoscenza necessario, altrimenti arriviamo a un simulacro del mondo, non a incontrare il mondo".