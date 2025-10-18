Capolavori dal XVI al XX secolo. Esposizioni e asta a Farsettiarte

A Milano, a Brera, è conservato il suo malinconico autoritratto di cinquantenne, dipinto nel 1624, un anno prima di morire. Nella Milano controriformistica aveva ottenuto importanti commissioni, anche per il Duomo. A Milano si è vista la Susanna e i vecchi a lui attribuita, che Farsettiarte porrà all’incanto dopo l’esposizione nella sede al Portichetto di via Manzoni (angolo via Spiga), e poi nella sede di Prato, prima dell’asta il 24 ottobre, ore 15.30, a Prato: si tratta di Giulio Cesare Procaccini. È tra i nomi di spicco dei maestri dal XVI al XVIII secolo, autori di opere provenienti da una prestigiosa collezione privata, all’interno della sessione autunnale della casa d’aste che dal 1955 attira l’interesse del mercato. E ora offre: Disegni, sculture e dipinti antichi. Tra cui un unicum: Allegoria, donna velata coperta di serpenti inscritta in una catena circolare con a fianco figure e simboli enigmatici, realizzata dalla Bottega del Garofalo, forse nell’ambito nella cultura esoterico-astrologica della corte ferrarese di Alfonso I d’Este (marito di Lucrezia Borgia). Notevole pure La strage degli Innocenti dello Scarsellino. E un Ritratto di fanciullo in profilo con in mano due candele accese, il più antico del cremonese Donato Creti pittore a lume di candela.

Capolavori del Divisionismo – che a Milano ebbe il mercante d’arte Vittore Grubicy primo divulgatore – sono invece il 25 ottobre, ore 15.30, al centro della sessione di vendita Dipinti e Sculture del XIX e XX secolo, opere provenienti da prestigiose collezioni private. Dal poeticissimo Vespero autunnale di Gaetano Previati, esposto alla Biennale del 1912, alla monumentale Mattinata sulle Alpi di Carlo Fornara, apparsa nella sala individuale che la stessa manifestazione veneziana a lui dedicò nel 1914.

Mirabile pure La pianta esile del milanese Emilio Longoni, convertitosi dal socialismo allo spiritualismo della natura. Eleganti, le Signore sul terrazzo nella grande tela di Camillo Innocenti, e la garbata parigina del pastello I guanti neri di Federico Zandomeneghi, pittore di figura nuovo, individuato dal mercante Durand-Ruel in sostituzione dei capricciosi poco produttivi Degas e Renoir.

Tra le opere che Farsettiarte propone c’è anche la Bambina in kimono nella quale Plinio Nomellini ritrae la figlia Aurora, con una delicatezza che va oltre la moda del giapponesismo (per quanto riguarda l’asta che viene proposta il 24 e il 25 ottobre da Farsettiarte si può partecipare in presenza, live sulla piattaforma www.farsettiarte.it e tramite commissioni scritte e telefoniche).

Anna Mangiarotti