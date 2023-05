Capire l’algoritmo e imparare come difendersi

Di che cosa parliamo, quando parliamo (e lo facciamo spesso, ultimamente) di algoritmi e intelligenza artificiale? Una serie di buone risposte si trova in Dentro l’algoritmo. Le formule che regolano il nostro tempo di Donata Columbro (Effequ, 138 pp, 17 €), un libro che può essere considerato una guida ma anche un manuale di autodifesa per cittadini informati, coscienti cioè che gli algoritmi e il loro uso (e abuso) fanno parte della nostra vita. Columbro non a caso cita Donna Haraway: “Siamo tutti cyborg“.

l. g.