'Capi di Stato in fuga', John Cena: “La commedia action è il linguaggio del mondo”

Cosa ci fa un elicottero militare lungo la Queen's Walk, la passeggiata pedonale che costeggia il Tamigi? L'idea è venuta a Prime Video per accompagnare l'uscita di 'Capi di Stato in fuga', commedia action dal 2 luglio sulla piattaforma. Alle spalle il Tower Bridge e in una struttura vetrata il regista Ilya Naishuller e gli interpreti John Cena e Priyanka Chopra Jonas a parlare del film. La storia vede protagonisti il primo ministro inglese Sam Clarke (Idris Elba) e il presidente degli Stati Uniti, l'ex stella del cinema Will Derringer (Cena). Il loro rapporto non è propriamente idilliaco e la rivalità che scorre tra i due rischia di mettere a repentaglio la “relazione speciale” tra i loro Paesi. Ma quando diventano l’obiettivo di un potente avversario straniero che riesce a bypassare le rispettive forze, Clarke e Derringer saranno costretti a fare affidamento su loro stessi. Con l'aiuto agente dell’MI6 Noel Bisset (Chopra Jonas), i due leader si danno alla fuga per lavorare insieme e a sventare una cospirazione globale che minaccia l’intero mondo libero. «Nessun film è facile, non importa il budget. Ma non sono mai stato così feli'ce professionalmente come lo sono stato negli ultimi tre anni», confessa il regista nel parlare dell'esperienza vissuta dietro la macchina da presa che vede Elba e Cena tornare a lavorare insieme dopo The Suicide Squad - Missione suicida'. Un buddy action che si rifà a tanto cinema degli anni Novanta in cui l'azione si mescola all'ironia. «Quando mi è stato proposto il film, originariamente era un thriller d'azione», confida Naishuller. «Mi sono chiesto perché realizzare un film del genere, dove i protagonisti erano ex militari. Ho proposto di renderli non così capaci e che il personaggio di John fosse un'ex star del cinema diventato presidente. C'è una grande prospettiva comica su tutto quello che pensa di saper fare, anche se non è così». «Ci è voluta un po' di riflessione per trovare il tono giusto,» prosegue il regista parlando della fase di preparazione. «Mi sdraiavo sul divano ad ascoltare musica e riproducevo il film nella mia testa. Ho la sinestesia, quindi lo vedevo a colori. Ho sempre pensato fosse un film arancione. Quando guardo la lista dei crediti vedo 2.600 persone che hanno lavorato a questo progetto e penso che stavamo tutti remando su quella barca verso la stessa generosa riva. Non è stato facile da realizzare, ma non è stato neanche particolarmente difficile». 'Capi di Stato in fuga' è un film adrenalinico che come freccia al suo arco ha la capacità di non prendersi troppo sul serio. «I personaggi hanno bisogno di difetti», ammette John Cena. «Quando sei onesto e abbastanza vulnerabile da essere in grado di ridere di te stesso quella è la chiave. Sento che la commedia action è il linguaggio del mondo. Tutti sanno come ci si sente quando qualcuno riceve una torta in faccia. Quindi più possiamo appoggiarci a quei momenti, più ampia è la nostra portata, più il pubblico sarà intrattenuto. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro nel realizzare il miglior film possibile piuttosto che voler tratteggiare il personaggio più duro. Perché se sono un personaggio duro in un film che nessuno guarda dov'è la vittoria? Preferisco essere la barzelletta di tutto il film e far ridere il mondo». Nel corso della sua carriera Priyanka Chopra Jonas ci ha abituati a molti ruolo action. La pellicola Prime Video non è da meno e la vede protagonista in un ruolo tradizionalmente interpretato da uomini in cui si rivela molto più preparata di loro nel fornire protezione ai due leader. «Era ciò che rendeva allettante questo film fin dall'inizio», confessa l'attrice. «Ma ruoli come questo non si creano da soli, devi avere qualcuno che concettualizzi e abbia la capacità di vedere oltre. Capi di Stato in fuga è stato realizzato prevalentemente da uomini, ma essendo tutti uomini femministi sapevano che il muscolo del film sarebbe stato una donna».