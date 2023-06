Capelli ricci e crespi: come averli bellissimi anche al mare

I capelli ricci e crespi hanno delle caratteristiche che li rendono unici e li fanno diventare uno dei tratti distintivi più caratteristici di una persona. Basti pensare, per esempio, a celebrities come Nicole Kidman (agli inizi della sua carriera, ai tempi di ‘Cuori ribelli’), Sarah Jessica Parker, Zendaya, Beyoncé, Halle Berry, solo per citare alcune delle dive curly più famose e iconiche, così come, sul fronte maschile, a Lenny Kravitz e a Jason Momoa. Naturalmente più corposi e voluminosi rispetto a una chioma liscia, i capelli ricci e crespi sono anche più elastici e resistenti. Una volta fatta la piega su di essi, questa dura di più rispetto a quella liscia e piastrata.

Effetto crespo

Peccato che tendano ad assorbire più facilmente l’umidità, ma anche a seccarsi di più ed essere soggetti all’effetto “frizz”, soprattutto nelle giornate più afose, se non sono ben idratati e se si usano male o troppo phon e ferro. Se si ha una chioma mossa o riccia e si sta per andare al mare, ecco alcuni suggerimenti per prendersene cura anche durante la vacanza.

Proteggere e idratare

Uno dei primi step è quello di proteggere i propri capelli dai danni dei raggi solari. Dunque è bene applicare un prodotto adeguato (in spray, gel, mousse, olio o crema) prima dell’esposizione e usare un cappello a tesa larga. Al di là della protezione, prima di andare al mare è comunque opportuno applicare anche un olio o una crema per non farli seccare troppo e proteggerli dall’acqua salata o dal cloro se si va in piscina.

Risciacquo “dolce”

Dopo un tuffo in mare o in piscina, i capelli andrebbero subito risciacquati sotto un getto di acqua dolce per rimuovere il sale e il cloro. Ciò aiuta a contrastare l’effetto disidratante di quei componenti e a tenerli più idratati.

Treccia o chignon

Se si hanno i capelli ricci e crespi medi o lunghi e se essi tendono ad arruffarsi parecchio a contatto con l’acqua del mare, converrebbe evitare di bagnarli completamente e troppo spesso e tenerli in ordine, acconciati in una treccia o in un morbido chignon alto.

Asciugatura naturale

Approfitta del sole alto e splendente fino a tardi, la sera, per fare asciugare i capelli ricci e crespi all'aria aperta, senza utilizzare il phon. Conosci la tecnica dello ‘scrunching’ o del ‘plopping’? Dopo aver applicato un buon prodotto idratante per lo styling, puoi usare le mani e le dita per stringere i capelli verso l’alto e dare un twist per formare i ricci. Se devi usare l’asciugacapelli, impostalo a temperatura bassa e adopera anche il diffusore per ridurre l’impatto del calore. Sono piccoli accorgimenti grazie a cui potrai tenere al riparo la chioma da ulteriori danni e secchezza.

Prodotti anti-crespo

Applica gel o creme ad hoc per il tuo tipo di capello, per controllare il crespo e tenere la testa in ordine e disciplinata. Districa i ricci con un pettine in legno a denti larghi. Se puoi dormi su un cuscino con una federa in seta o ricoperto da un foulard di seta.