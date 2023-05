Capelli lucidi, cosa fare per mantenerli lucidi. Ecco 8 consigli utili

Ecco alcuni consigli utili e pratici per mantenere i capelli lucidi, in poche e semplici mosse, ravvivando chiome spente e opache.

1) Risciacquo con l'aceto di mele

Dopo aver lavato i capelli passali con dell’aceto di mele, facile da reperire anche al supermercato. Con moderazione, non più di un cucchiaio. Il liquido deve agire per 10 minuti, lasciando riposare la cute. Trascorso il tempo necessario, risciacqua abbondantemente con acqua tiepida.

L’aceto di mele permette alle cuticole dei capelli di appiattirsi, donando un effetto naturale e lucente. Questo prodotto naturale agisce anche contro l’effetto capelli crespi.

2) Usa l'olio d'oliva

È il condimento simbolo della dieta mediterranea, patrimonio dell’umanità Unesco. L’olio extravergine di oliva svolge tante altre funzioni, anche specifiche. Infatti è in grado di idratare la chioma rendendo i capelli lucenti. Nello specifico, questa risorsa naturale è ricca di antiossidanti utili per proteggere la capigliatura. Gli acidi grassi (il cosiddetto “grasso buono”) di cui è composto l’olio d’oliva sono come un naturale “ammorbidente”, dando quella sensazione di morbidezza e piacevolezza alla chioma. Basterà applicarne qualche goccia di olio sulle punte, attendere una ventina di minuti e poi lavare i capelli con shampoo e balsamo

3) Fai una maschera

Siamo abituati ai filtri virtuali. Eppure, se la tecnologia muta continuamente, gli antichi rimedi naturali delle nonne non passano mai di moda e di efficacia. La routine classica della cura dei capelli prevede anche l’applicazione di una maschera, che può essere di vario tipo, in grado di penetrare all’interno delle cuticole e donare un’idratazione profonda. Prediligi delle maschere fai da te, piuttosto che prodotti troppo generici e industriali.

Ti consigliamo di creare una maschera fatta in casa, le più comuni ed efficaci si realizzano con ingredienti naturali come cocco o aloe. Quella al cocco si realizza con un mix di due cucchiai di olio di ricino, due di olio di cocco e cinque gocce di olio essenziale di rosmarino. Mischiando tutti gli ingredienti si formerà un composto cremoso da applicare direttamente sui capelli.

La maschera all’aloe è la più facile da realizzare. Ti sarà sufficiente mescolare al prodotto (in gel) un po’ di acqua, e il gioco è fatto. Inserisci il liquido ottenuto in uno spray e spruzza lungo tutti i capelli.

Dopo la prima applicazione potrai già vedere dei risultati: il capello acquisirà maggiore lucentezza.

4) Utilizza l'olio di argan

Meglio evitare gli spray effetto luce, ricchi di alcol e parabeni non sempre salutari. Prediligi elementi naturali come l'olio di argan. Questa essenza è in grado di donare la lucentezza giusta ai tuoi capelli.

Basterà passare anche una piccola quantità di olio sulle lunghezze, concentrandoti sulle punte. Cerca di applicare poco prodotto, altrimenti rischierai di ungere i capelli, rischiando di sortire l’effetto contrario, ovvero “capelli unti”.

5) Lava i capelli meno frequentemente e sciacquali con acqua fredda

Quante volte si lavano i capelli? Gli esperti raccomandano di non superare le 3 volte a settimana.

Per combattere l'effetto crespo e rendere i tuoi capelli più lucenti, non andrebbero lavati in modo frequente. L’uso costante di shampoo e altri prodotti non fa bene. Quando li lavi però, passa i capelli con dell’acqua fredda e sigilla bene le cuticole, riducendo l’effetto crespo.

Troppi lavaggi indeboliscono e seccano il pelo fragile, annullando l’effetto degli oli naturali che rendono la chioma genuinamente lucente e setosa.

6) Asciuga bene i capelli

Una buona asciugatura potrà rendere i capelli più lucenti, ma ricordati che troppo calore tende a incresparli.

Prima di usare il phon tampona la chioma con un asciugamano in microfibra, evitando di strofinare con troppa forza.

Prima di prendere in mano il phon spruzza l’olio di argan che protegge i capelli umidi. Dopodiché, dividi le chiome in sezioni, usa un pettine a denti larghi e inizia ad asciugare con il phon seguendo il movimento che va dalla radice alle punte.

Una volta terminata l’asciugatura, inizia a soffiare aria fredda sui capelli per donar loro quel tocco di lucentezza.

7) Prediligi spazzole con setole naturali

Per pettinare e rendere i tuoi capelli più lucenti è altrettanto importante farlo nel modo e con lo strumento giusti. Per questo devi prediligere spazzole con setole naturali, che possano trascinare gli oli dalla cute alle punte. In questo modo tutta la lunghezza dei capelli, oltre a risultare più lucente, sarà idratata in modo naturale.

8) Prediligi una dieta equilibrata

Mantenere una dieta equilibrata e giusta è il primo passo da compiere per ottenere capelli lucenti. Meglio consumare cibi che contengano antiossidanti e proteine come il pesce, le uova e i legumi e ricordarsi di bere tanto.

La vitamina B7 è quella che maggiormente serve alla chioma per essere sana e lucente. La dottoressa Ruxton ha dichiarato: «Ottime fonti di biotina sono tuorli d'uovo, fegato, noci e semi». Molto utili per i capelli anche cereali integrali che contengono zinco, vitamine del gruppo B e ferro.

Lo zinco aiuta a regolare gli ormoni, fondamentale perché determinano lo spessore e la crescita dei capelli.

Le proteine sono fonte di salute per la chioma, soprattutto quelle contenute nel latte e nei suoi derivati, come yogurt e ricotta. Contribuiscono a far crescere in forza i capelli, donando maggiore lucentezza.