Capelli fini senza volume: rimedi in poche mosse. Ecco alcuni consigli

Dare volume ai capelli è un desiderio comune per molte persone, soprattutto quelle che hanno capelli sottili e fini che possono far apparire testa e chioma un po’ piatte. Tuttavia, se vuoi sapere come dare volume ai capelli, sappi che ci sono diverse e semplici strategie che puoi adottare per migliorare l’aspetto della tua capigliatu

Taglio

Affidati a un professionista referenziato ed esperto del settore che saprà come consigliarti al meglio. In linea di massima, se ti chiedi come dare volume ai capelli, la risposta potrebbe essere un taglio di capelli scalato e stratificato, con diverse lunghezze che aiutano a creare l'illusione ottica di più volume, per l’appunto, e maggior movimento.

Prodotti

Anche in questo caso è bene fare affidamento al parere di un hair styling di comprovata competenza e scegliere prodotti di alta qualità. In particolare, per capelli fini e sottili, esistono diversi shampoo volumizzanti, balsami leggeri, mousse e spray specifici. È opportuno, invece, evitare prodotti con siliconi o altri componenti sintetici che potrebbero appesantire i capelli. Non lavare la testa troppo spesso: una detersione troppo frequente rischia di rimuovere gli oli naturali che forniscono una certa protezione e idratazione ai capelli sottili. Quando ti esponi al sole usa un cappello o uno spray protettivo.

Piega

Per comprendere come dare volume ai capelli che essere un po’ piatti, cura anche l’asciugatura. Dopo aver lavato i capelli, usa il phon rovesciando la testa in avanti e aiutati con le dita lavorando le radici. Adopera un asciugacapelli con beccuccio per indirizzare in modo mirato il flusso d'aria sulle singole ciocche. Usa una spazzola tonda con setole naturali o un pettine a denti larghi per evitare di tirare troppo i capelli e ridurre la rottura. Quando però ti è possibile, lascia asciugare i capelli all’aria per evitare il calore eccessivo che può danneggiare una chioma già sfibrata.

Trattamenti

Se chiedi a un parrucchiere qualificato e competente come dare volume ai capelli, è possibile che ti proponga anche trattamenti professionali ad hoc per capelli sottili per dare loro maggiore consistenza. Innanzitutto un buon massaggio al cuoio capelluto può stimolare la circolazione sanguigna e favorire la crescita di una capigliatura più forte e voluminosa. Poi potrebbe esserti suggerito di fare una permanente volumizzante o una ricostruzione a base di cheratina, che nutre e fortifica la chioma rendendola più morbida e luminosa. Infine, anche in base ai tuoi gusti e sempre secondo quello che ti consiglia l’esperto, potresti prendere in considerazione l’aggiunta di extension per dare più lunghezza e volume.

Dieta

Anche l’alimentazione gioca un ruolo importante e può aiutare a migliorare la struttura dei capelli, anche di quelli fini e sottili. Cerca di consumare una dose sufficiente di proteine mangiando carni magre, pesce, uova, legumi e latticini. Mangia anche cibi ricchi di ferro e zinco che trovi nella carne rossa magra, negli spinaci, nelle lenticchie, nel tofu e nei fagioli. Un antiossidante naturale efficace è la vitamina C, contenuta in agrumi, fragole, kiwi e peperoni sono ottime fonti di vitamina C. Sono importanti anche gli acidi grassi Omega-3, presenti nel pesce grasso come salmone, sgombro, sardine, nei semi di lino e di chia, nelle noci, e la biotina, vitamina del gruppo B, includendo nella dieta pure avocado e banane. Bevi almeno 2 litri di acqua al giorno per mantenere una corretta idratazione.