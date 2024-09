Capelli Cherry Blonde: look e colore di tendenza dell’autunno 2024

Roma, 24 settembre 2024 – Uno dei colori di capelli di maggiore tendenza dell’autunno 2024 è il Cherry Blonde, perfetto per chi desidera un look contemporaneo, fresco e alla moda. Si tratta di una tonalità che combina i toni caldi del biondo che vira verso il rosso ciliegia, creando un effetto multi-sfaccettato e donando movimento e luminosità alla chioma. Allo stesso tempo, grazie a un passaggio armonioso e graduale tra radici più scure e punte più chiare, il risultato che si ottiene è abbastanza naturale. In passato hanno sfoggiato questo colore personaggi famosi come la stilista e cantante Nicole Richie e la popstar Miley Cyrus.

La nuance giusta

Uno dei motivi per cui il Cherry Blonde è molto richiesto è la sua versatilità. Inoltre può essere personalizzato in molti modi diversi. Se si ha una pelle chiara o medio-chiara, si può optare per tonalità più luminose, vicine al biondo. Per chi ha una pelle più scura o olivastra, una versione più intensa e profonda del color ciliegia può creare un bel contrasto.

Il taglio adatto

L’ideale, per valorizzare il Cherry Blonde, è un taglio medio-lungo con piega mossa: il movimento delle onde, infatti, esalta le sfumature cromatiche delle ciocche. Se non viene toccato il colore naturale delle radici, il punto focale del look diventano le lunghezze. Se si preferisce una sfumatura più intensa vicino alle radici, potrebbe essere di maggiore effetto una scalatura decisa su un taglio mosso.

Base trucco

Innanzitutto, è fondamentale partire da una base vellutata. Si potrebbe applicare un fondotinta leggero che si adatti all'incarnato, prediligendo toni neutri o leggermente rosati. L’uso di un correttore aiuterà a coprire eventuali occhiaie o imperfezioni, mantenendo comunque un effetto naturale. Per quanto riguarda il blush e l’illuminante, con il Cherry Blonde dei capelli stanno bene tonalità pesca o rosate per riscaldare il viso. Un blush cremoso può donare un aspetto luminoso e naturale. L’illuminante, preferibilmente dorato o champagne, esalterà gli zigomi e il ponte del naso, aggiungendo un tocco di freschezza e vivacità.

Occhi e labbra

Sulle palpebre, l’ideale è usare ombretti impreziositi da sfumature calde, come bronzo, rame o terracotta, ma se si vuole dare una nota più grintosa e audace, soprattutto se si hanno i capelli e gli occhi scuri, si possono considerare i toni sul prugna o sul borgogna.

Le sopracciglia dovrebbero essere ben curate, utilizzando una matita o una polvere leggermente più scura rispetto al colore dei capelli per definirle al meglio. Per le labbra, vanno bene rossetti nude, pesca o rosa chiaro ma, a seconda delle preferenze e dei contesti, si può osare anche con un rosso ciliegia o un bordeaux che richiamino le sfumature del Cherry Blonde.