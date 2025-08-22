Cantine Pellegrino. Quando il Marsala racconta la storia

"La storia non si può comprare: o ce l’hai, o non ce l’hai". Benedetto Renda, Presidente di Cantine Pellegrino, è un uomo di poche parole, tutte sagge. Sa molto bene – anche in qualità di Presidente del Consorzio Doc Marsala – che il racconto intorno a questo vino non può prescindere dalla storia: quella d’Italia e quella del commerciante inglese John Woodhouse, che qui, nel 1773, mise a punto la ricetta del vino fortificato aggiungendo acquavite al vino locale.

Per respirare un po’ di questa storia, basta visitare la sede di Cantine Pellegrino a Marsala, dove non solo c’è il cuore della produzione di vini, ma dove vengono anche custodite le testimonianze del legame tra la famiglia Pellegrino e il territorio: parliamo della collezione di carretti siciliani ottocenteschi, dell’archivio Ingham Whitaker – con i suoi oltre cento volumi e documenti commerciali – ma anche della raccolta di strumenti dei cantinieri di inizio Novecento e, infine, del calco e delle fotografie della nave punica restaurata negli anni Settanta proprio grazie al contributo delle cantine Pellegrino.

La linea del tempo di Pellegrino inizia nel 1880, quando il notaio Paolo Pellegrino fonda la cantina, insieme alla moglie, la francese Josephine Despagne, come atto di riscatto e di amore per il vino di Marsala. Traccia di questo amore si trova ancora oggi nella gamma di vini fortificati, dal Marsala Vergine Doc al Marsala Superiore Riserva semisecco Doc Old John, dedicato proprio a John Woodhouse, dal Marsala Superiore Rubino Dolce Doc Uncle Joseph, a base di uve Nero D’Avola al Marsala Superiore Riserva Oro Dolce Bip Benjamin a base di uve Grillo, Catarratto e Insolia.

Una menzione d’onore va al Marsala Single Barrel, nato da un’intuizione del mastro cantiniere responsabile dell’assemblaggio dei grandi Marsala Pellegrino. È stato proprio durante un assaggio, nel 2019, che il cantiniere ha scoperto che la botte numero 167 del 2001 (contenente Marsala Vergine Riserva) per circostanze inspiegabili ma dovute senz’altro all’interazione tra vino, legno e ossigeno, ha avuto una resa eccezionale. È così che Pellegrino ha deciso di creare con la botte 167 il primo marsala Single Barrel della storia, prodotto in tiratura limitata e numerata.

Non di solo Marsala vive la storica cantina. Oltre alla linea di vini prodotti con uve del Trapanese, Pellegrino propone due bollicine interessanti: Lucimare, lo spumante Brut metodo Charmat nato da un blend di uve bianche autoctone siciliane, è la scelta ideale per un aperitivo in salina al tramonto o per un brindisi in barca tra amici. Più impegnativo, ma sempre brillante, il Brut Metodo Classico da uve Pinot nero selezionatissime ’La Grande Famille’: così Josephine Despagne chiamava con affetto il gruppo di collaboratori e cantinieri che lavoravano in Pellegrino ai tempi della sua direzione.

Ma sono i vini di Pantelleria – dove l’azienda ha trovato, nel 1992, una vera e propria seconda casa – ad avere dato un’impronta ancora più sperimentale e moderna alla cantina. Sull’isola del vento, Pellegrino produce i suoi famosi passiti, i moscati e da qualche tempo un vino bianco, Isesi, sostenendo il lavoro degli eroici viticoltori locali. Vini affascinanti e cocciuti, che devono il loro carattere all’asprezza del lavoro in vigna e dell’incredibile e stupendo paesaggio pantesco.

Ancora con le parole di Benedetto Renda, che è anche Presidente del Consorzio Volontario di Tutela dei vini Doc dell’isola di Pantelleria: "La vendemmia su quest’isola – afferma con determinazione – richiede un atteggiamento sacrale, perché si fa in ginocchio, con tanto sacrificio e dedizione".