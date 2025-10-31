’Cantine aperte’. Eventi, visite guidate e degustazioni

Da domani all’11 novembre i produttori del Movimento Turismo del Vino Toscana apriranno le porte per vivere insieme agli appassionati l’autunno e scoprire tutte le storie legate al giorno di San Martino, una delle ricorrenze più amate del calendario rurale che celebra l’arrivo del vino nuovo.

Vediamo il programma (dettagli completi su www.mtvtoscana.com). Ad Arezzo a Villa La Ripa località Antria ([email protected] - 335.1003351) l’8 novembre alle 16 tour guidato della cantina con assaggio. Per le famiglie con bambini dai 3 agli 8 anni alle 16 previsto un laboratorio di cucina in inglese. Al Castello Vicchiomaggio (via Vicchiomaggio, 4. Greve in Chianti - [email protected] – 055.854079 - www.vicchiomaggio.it) l’8 e il 9 gli eventi ’San Martino a Vicchiomaggio’, ’Conte Agostino pranzo con degustazione’ e ’Week End a Vicchiomaggio’.

A Siena, a Camigliano ([email protected] - 0577.816061 - www.camigliano.it), domani e poi dal 3 all’8 l’evento ’Vino Rosso e cioccolato’ e visita della cantina. A Villa Le Prata in località Le Prata n. 261 a Montalcino ([email protected] – 0577.847130 - www.villaleprata.com) da domani all’11 c’è l’evento ’Brunello Escape in Villa Storica del 1862’. Notte con pernottamento e colazione; l’8 alle 16 ’Blind tasting conviviale di Brunello’; da domani all’11 alle ore 10 e alle ore 14 degustazione di San Martino e assaggio dell’olio extra vergine d’oliva; il 7 alle 18.30 ’Cena conviviale e degustazione con il produttore’. A Grosseto alla Fattoria La Maliosa in Località podere Monte Cavallo, Saturnia (327.1860416 - [email protected] - www.fattorialamaliosa.it) dal 3 all’11 ’Fireside Tasting’. (In tutti i casi prenotazioni obbligatorie).

Gusto, ma anche responsabilità con il Wine in Moderation Day, l’8 novembre. Il Movimento Turismo del Vino Toscana infatti anche per quest’anno appoggia e rilancia il messaggio di promozione del bere con moderazione e pone l’accento ancora una volta in più, sul piacere di una degustazione responsabile.

Cristiano Consorti