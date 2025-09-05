Cantina Petra. La nuova anima tutta mediterranea

"Quando il luogo prende il sopravvento sul modello". Il nuovo corso di Petra, la storica cantina di Suvereto è tutto nelle parole di Andrea Lonardi, Master of Wine e Strategic Advisor, che con Marco Simonit, esperto di viticoltura, e Vittorio Moretti, fondatore del progetto, guida la rinascita reinterpretando il celebre blend bordolese attraverso la lente del territorio mediterraneo. Una trasformazione significativa il cui obiettivo è proiettare Petra e i vigneti di Montebamboli verso il futuro della viticoltura toscana, valorizzando le radici e l’identità della costa toscana. Fondata nel 1997 con l’ambizione di creare uno château in stile bordolese, Petra oggi si appropria di una "visione mediterranea".

Non si tratta di rinnegare la vocazione originaria, ma di esprimerla con autenticità, lasciando che il paesaggio e il clima guidino la mano dell’enologo. I vini di Petra, un tempo figli del vitigno ma anche della tecnica, oggi parlano soprattutto il linguaggio della terra. Costruire il futuro partendo da una profonda valorizzazione del passato. Lo ha sottolineato Vittorio Moretti, presidente di Terra Moretti, che dopo venticinque anni vede riaffermare l’attitudine di Petra arricchita da una nuova profondità territoriale, grazie al contributo di Andrea Lonardi che ha saputo interpretare con rispetto il lavoro pregresso: dalla zonazione con Attilio Scienza e Edoardo Costantini, fino alla cura delle vigne con Marco Simonit. Tra queste spicca Montebamboli, il nuovo cuore pulsante di Petra, che si estende dai 30 ai 400 metri s.l.m. I suoli acidi, ricchi di minerali, danno vita a vini agili e multidimensionali. È qui che Terra Moretti ha deciso di investire, contribuendo anche alla lotta contro il cambiamento climatico.

Negli ultimi mesi, Petra ha anche avviato un piano triennale-quinquennale che coinvolge tutte le aree aziendali. Le linee guida sono chiare: qualità, sostenibilità, identità. Le azioni principali includono: Site Evaluation dei 100 ettari vitati, con vinificazioni per parcella, per leggere il potenziale agronomico e vitivinicolo di ogni singolo appezzamento; evoluzione stilistica in cantina per esaltare la bevibilità; approfondimento su pedologia, climatologia e architettura della pianta. La nuova struttura enologica si fonda su tre vini, organizzati secondo una gerarchia bordolese, una trilogia che rappresenta la spina dorsale del progetto, in cui coesistono coerenza stilistica e sulla valorizzazione delle "vigne di luogo": Hebo, vino diretto, accessibile, espressione del territorio. Quercegobbe, un mix di equilibrio tra struttura e freschezza e infine Petra, il vino di punta, sintesi di visione, selezione e profondità.

Proprio perché indirizzata a una concezione mediterranea, nel maggio 2026 Petra sarà la sede della seconda edizione del Simposio sui Vini del Mediterraneo, dopo il successo della prima edizione a Perelada. L’evento riunirà le eccellenze vinicole delle regioni che si affacciano sul Mare Nostrum, con un programma scientifico e culturale di altissimo livello. Degustazioni tematiche, tavole rotonde, masterclass e momenti di confronto aperti al pubblico professionale faranno da cornice a un appuntamento che conferma Petra come protagonista nella costruzione di questa nuova identità.