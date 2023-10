Cos’è il Canthal tilt e come fare la perfetta riga di eyeliner

Hai mai sentito parlare del canthal tilt? Il termine, utilizzato in ambito estetico e di bellezza, indica l'angolazione degli angoli esterni degli occhi di una persona. Si tratta di un parametro spesso considerato nell'analisi dell'aspetto facciale e dell'attrattività di un soggetto. L'angolazione degli angoli esterni degli occhi, infatti, può variare da individuo a individuo e può influenzare la percezione dello sguardo così come dell'intero viso di una persona.

Il filtro

Da qualche tempo la teoria del canthal tilt è diventata popolare e virale su TikTok dal momento che permetterebbe anche di delineare perfettamente o quasi i tratti di eyeliner. Tutto ha avuto origine a partire dal filtro omonimo, molto conosciuto tra gli utenti del social più amato dalla Generazione Z. Quando lo si attiva, dopo aver inquadrato la propria faccia con la videocamera dello smartphone o del tablet, il filtro sovrappone al volto una linea rossa, che risulta utile per determinare l'orientamento degli angoli esterni degli occhi.

Il calcolo manuale

Per calcolare con precisione, a mano libera, il canthal tilt dovrebbe essere invece sufficiente tracciare una linea immaginaria che connette l'angolo interno dell'occhio, vicino al naso, con l'angolo esterno, situato vicino alla tempia. Se questi due punti sono allineati alla stessa altezza e la linea immaginaria è perfettamente orizzontale, l'angolo cantale è considerato neutro. Quando l'angolo interno è più basso e la linea risulta inclinata diagonalmente verso il naso, è definito angolo cantale positivo; nel caso opposto, quando l'angolo interno è più alto, si parla di angolo cantale negativo.

Il metodo

L'orientamento dell'angolo cantale degli occhi può essere utilizzato in modo strategico per truccarsi a regola d’arte, facendo risaltare lo sguardo. Il filtro di TikTok chiamato canthal tilt può essere utilizzato anche da chi non è esperto di trucco per testare questa tecnica. Si parte applicando sulle palpebre una base leggera e un po’ di ombretto. A discrezione, si può aggiungere anche un tocco di illuminante sotto l'arcata delle sopracciglia. Poi si passa a stendere l'eyeliner seguendo l'orientamento dell'angolo cantale laterale, conferendo agli occhi una leggera inclinazione verso l'alto, con una sorta di codina all’insù. Si può ottenere dunque un risultato più preciso, con leggero effetto lifting a livello visivo e per un’immagine più fresca e riposata del proprio sguardo.

Diversi formati

L'eyeliner, che serve a definire e evidenziare la linea delle ciglia degli occhi, può presentarsi in varie forme e tonalità, tra cui scegliere in base al risultato che si vuole ottenere.

- Liquido: ha una consistenza simile a un inchiostro e di solito viene applicato con un pennello sottile o un applicatore a pennello. È ideale per linee sottili e definite. - Gel: viene applicato con un pennello o una spugna e offre una maggiore durata rispetto all'eyeliner liquido. È ideale per linee più spesse e audaci. - Matita: grazie alla consistenza morbida può essere applicato facilmente lungo la linea delle ciglia. È adatto per look più sfumati. - Penna: un formato più comodo da usare, con una punta fine che permette di tracciare linee sottili e precise.

Di solito il colore più usato per l’eyeliner è il nero, ma ci sono versioni disponibili in marrone o in blu e in toni fluo o pastello, a seconda dell’effetto desiderato.