Pizzicato con la ex pornostar e licenziato il cantante dei The Boyz

Un incontro notturno tra Ju Haknyeon e l’ex attrice giapponese di film per adulti, Kirara Asuka ha scatenato un vero e proprio putiferio mediatico nel Paese del Sol levante e, soprattutto, rischia di scrivere la parola ‘fine’ sulla carriera del giovane cantante e ballerino sudcoreano della band ‘The Boyz’. Ecco perché.

La notte incriminata e la smentita di Ju Haknyeon

Nei giorni scorsi, il magazine giapponese ‘Shūkan Bunshun’ ha pubblicato alcune foto che ritraggono il ballerino e l’attrice in un locale privato di Roppongi, a Tokyo. Gli scatti hanno immortalato sguardi intimi, abbracci, momenti di affetto, come quando Kirara, che oggi fa l’influencer, si è appoggiata sulla spalla di Ju Haknyeon. Ma secondo alcune fonti anonime quell’incontro potrebbe aver avuto finalità sessuali a pagamento. In risposta a queste voci, Ju Haknyeon ha pubblicato una lettera su Instagram, dove ammette la presenza all’incontro ma nega ogni coinvolgimento in prostituzione, definendo “totalmente infondati” tale accuse: “È totalmente falso che abbia preso parte a prostituzione o attività illegali”. Ha inoltre espresso “profondo rammarico” per il disagio arrecato ai fan.

Allontanato dal gruppo e non solo: cosa rischia il giovane cantante

One Hundred Label, l’etichetta che ha sotto contratto la band sudcoreana non ha perso tempo. Prima ha imposto una sospensione temporanea in attesa di verifiche, poi ha annunciato la rescissione del contratto del ragazzo e la sua uscita ufficiale dai ‘The Boyz’, citando la “gravità dell’incidente” e la perdita di fiducia come motivazioni principali. Non è tutto: perché secondo la legge sudcoreana, la prostituzione (anche se avvenuta all’estero) può comportare sanzioni fino a un anno di carcere o una multa equivalente a quasi 2200 dollari statunitensi.