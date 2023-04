Cannes, Mastroianni madrina

Sarà Chiara Mastroianni la madrina della 76ª edizione del festival di Cannes (16-27 maggio). "Rappresenta l’eleganza, l’audacia, l’intelligenza di un cinema aperto sul mondo" hanno detto Brut Media e France Tv, partner ufficiali del festival che trasmetteranno le cerimonie di apertura e chiusura in diretta. Per l’Italia Chiara, figlia dei mostri sacri Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, rafforza il ponte tra il nostro Paese e Cannes, dove il nostro Paese quest’anno è in concorso con una promettente tripletta – Rapito di Marco Bellocchio, Il Sol dell’avvenire di Nanni Moretti e La chimera di Alice Rohrwacher – e i giochi non sono ancora finiti tra ulteriori annunci per completare la selezione ufficiale rivelata giovedì a Parigi dal delegato generale Thierry Fremaux.

A Cannes la Mastroianni è di casa. "Ho un’immensa paura del palcoscenico ma sono felicissima", ha detto Chiara. "La vedo come un’opportunità assoluta per assistere alla più bella selezione di cinema del mondo. Lo faccio con grande sincerità perché il mio desiderio di diventare attrice è nato dal mio amore per i film, dal mio piacere di spettatrice".

L’attrice, 50 anni, succede a Virginie Efira, madrina della cerimonia 2022, ma sulla Croisette la sua è una presenza di lungo corso. "La prima volta che sono andata al Festival di Cannes è stata nel 1993 per il mio primo film, La mia stagione preferita di André Téchiné. Eravamo in competizione ufficiale, avevo 20 anni e sono rimasta molto colpita", ha ricordato a France Tv. Nel 2019 ha vinto a Un Certain Regard il Premio per l’interpretazione in Chambre 212 di Christophe Honoré, 11 anni dopo aver fatto parte della giuria.