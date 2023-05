I cani più amati dai vip italiani

Ogni anno l’American Kennel Club, che gestisce un registro di pedigree di cani di razza, pubblica la classifica dei cani più popolari negli Stati Uniti sulla base di statistiche di registrazione dei quattrozampe dell’anno precedente.Per la prima volta dal 1991, il Labrador Retriever, razza molto amata soprattutto dalle famiglie, non è al primo posto. Lo ha spodestato il Bulldog francese, in seconda posizione nel 2021.

Si tratta di due delle cinque razze più amate riportate nell’elenco, e diffuse anche in Italia, presenti nelle case di molti personaggi famosi.

Bulldog francese

In realtà, a dispetto del nome, si tratta di una razza originaria dell’Inghilterra, caratterizzata da piccola taglia, orecchie da pipistrello ed espressione che sembra un broncio. Il carattere di questi cani è affettuoso e giocherellone. A luglio 2023 saranno 13 anni che Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e regina dell’Instagram, ha con sé Matilda, che ha definito sua “prima figlia e guerriera (ha anche superato un brutto male qualche anno fa, ndr)”. Matilda, dunque, c’era anche prima che la Ferragni diventasse così famosa a livello mondiale. Uno dei suoi primi riconoscimenti pubblici è stato grazie a Fedez, che la omaggiò in un suo brano, ‘Vorrei, ma non posto’, del 2016, prima che tra loro nascesse un sentimento: “Il cane della Ferragni ha il papillon di Vuitton”. Galeotta fu la canzone! Sono Bulldog francesi anche Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca di Federica Pellegrini e del marito Matteo Giunta, i “Novelli Sposi” dell’ultima edizione di ‘Pechino Express’.

Labrador Retriever

Secondo i risultati di una ricerca del portale ‘Facile.it’ il Labrador Retriever (o semplicemente Labrador) è la razza di cane più tutelata dagli italiani con polizza e formule assicurative specifiche.

La provenienza è canadese, dall’isola di Terranova. È un cane d’acqua che un tempo era ottimo amico e aiutante dei pescatori delle gelide acque dell’Atlantico. Uno dei personaggi italiani famosi che ama molto questa razza è il direttore di Radio Dj Linus, che posta spesso alcune immagini di Ilde, il Labrador Chocolate che vive con lui e la sua famiglia dalla fine del 2017, dopo che il loro precedente cane, Bruna, purtroppo è scomparsa, investita da un’auto. Il papà di Ilde, ha scritto Linus su Instagram, “è figlio del papà di Bruna”, quindi tra le due, e nel cuore dei suoi proprietari, c’è una connessione ancora più forte.

Golden retriever

Dicono che sia il cane ideale per chiunque: giocherellone, affettuoso, desideroso di essere al centro delle attenzioni e delle coccole dei proprietari. Fabrizio Pausini, il papà di Laura Pausini, ne ha uno, Marlon, che gioca spesso con Lila Ebbasta, la cucciola di Maltese di Laura. Nelle fotografie pubbliche postate sui social, i due cani giocano insieme frequentemente, in compagnia della cantante romagnola. Sono stati ribattezzati simpaticamente “I Bausini”.

Pastore Tedesco

Di taglia per lo più media, agile, forte, muscoloso, dai nervi saldi, attento – non a caso guida spesso il gregge – il Pastore Tedesco è un’altra razza molto popolare negli Stati Uniti e in Italia. Sembrano inseparabili l’attore Roberto Farnesi e il suo Jairo, che gioca spesso con il protagonista de ‘Il Paradiso delle Signore’ e la figlioletta Mia, da lui avuta da Lucya Belcastro.

Barboncino

Elegante, dal muso sottile e dal collo lungo, con un manto riccio e folto, che deve essere curato, in tante sfumature, il barboncino è tenero e affettuoso. La conduttrice Elisa Isoardi è molto legata al suo Zenith. Michelle Hunziker ne ha due, Lilly Junior, accolta la scorsa estate dopo la scomparsa di Lilly Senior e Leone, figlio della “prima” Lilly (con loro c’è anche il cucciolo di levriero Odino). È famoso anche Brownie, di Alessia Marcuzzi.