Cani dipinti da panda in Cina. Il video dallo zoo è virale. “Sono la nostra specialità”

Roma, 21 settembre 2024 – Lo zoo di Shanwei, in Cina, è diventato virale negli scorsi giorni per quella che definisce la sua attrazione principale: due esemplari di panda. Solo che, come si può vedere dai video caricati sul social cinese Douyin, non si tratta davvero di due panda, ma di due cani – razza Chow Chow – dipinti di bianco e nero, con le caratteristiche macchie dell’animale simbolo della Cina.

I due vaporosi Chow Chow travestiti sono stati ripresi in un video girato da un visitatore dello zoo, che si trova nella provincia meridionale del Guangdong. La clip è diventata virale nel giro di poche ore e ha fatto il giro del mondo, scatenando reazioni molto diverse tra loro. Alcuni utenti hanno parlato di truffa ai visitatori, mentre altri si sono preoccupati della salute degli animali. Altri ancora invece hanno apprezzato l’inventiva della struttura.

Tuttavia, la direttrice dello zoo non ha cercato di nascondersi, dicendo che l’idea era quella di sfruttare il “fattore divertimento”. Inoltre, ha assicurato che il colorante usato per tingere il pelo dei cani non è tossico. “Il nome del nostro zoo è “Il paradiso degli animali strani e dei cuccioli carini”, ha detto la donna al Sichuan Observation, “quindi questi Chow Chow sono parte delle nostre ‘specialità’”.

Secondo la Cnn, in una foto condivisa da un altro utente sui social media, i piccoli cani bianchi e neri si trovano in un recinto accanto a un cartello con la scritta “cani dipinti”. “Ci chiamiamo Panda Dogs, cani da compagnia che assomigliano a un panda. Siamo gentili, intelligenti, amichevoli, carini e adorabili!”, recita il cartello.

Sui social network, la mossa creativa ha suscitato reazioni molto diverse: se c’è chi ha elogiato la creatività dello staff dello zoo, la maggior parte degli utenti ha invece espresso preoccupazione e dubbi sulla salute dei c ani, che potrebbe essere compromessa dalla procedura di tintura. Il Shanwei Zoo ha risposto promettendo di continuare a monitorare la salute dei cani e di adottare tutte le misure necessarie per garantire il loro benessere.

Non è la prima volta che i cani vengono dipinti per assomigliare ai panda o ad altri animali selvatici in Cina. La Cnn riporta che a maggio, uno zoo della provincia orientale di Jiangsu ha vissuto una vicenda simile, suscitando indignazione dopo che i visitatori hanno scoperto che due cani erano stati dipinti per assomigliare a dei panda. Anche un bar nella città sudoccidentale di Chengdu è finito sotto tiro nel 2019 per aver offerto un servizio di tintura per far assomigliare i propri animali domestici ai panda.

Se si cerca “panda dogs” sul social network Douyin, la versione cinese di TikTok, il numero di risultati è impressionante. Sembrerebbe trattarsi quindi di una pratica molto più comune e diffusa di quanto si possa pensare.