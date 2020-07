Il Cile è il primo paese al mondo che sta addestrando i cani a scovare le persone che potrebbero avere il Covid-19. Annusando gli esseri umani, infatti, i labrador e i golden retriver sarebbero in grado di rilevare la presenza del nuovo Coronavirus, il quale genera fenomeni metabolici che modificano l’odore del sudore. E i cani, grazie al loro fiuto sopraffino, sono capaci di individuare questi cambiamenti che possono rappresentare dei campanelli d’allarme.



I cani capiscono se un umano ha il Coronavirus

Il sudore di chi ha il Covid-19 ha un odore diverso

Il programma di addestramento è portato avanti in maniera congiunta dalla polizia nazionale cilena, dai Carabineros e da un team di esperti dell’Universidad Catolica de Chile. Al momento i cani coinvolti nel progetto sono quattro: tre golden retriver e un labrador. Secondo Julio Santelices, capo della polizia, questi test sono cominciati dopo che una serie di esperimenti effettuati in Europa e a Dubai hanno scoperto che il rilevamento canino del Covid-19 ha un. E non è la prima volta che i cani vengono utilizzati per scovare malattie sfruttando il loro fiuto. Infatti ci sono prove che testimoniano la capacità di questi animali di scoprire la tubercolosi, alcune infezioni da parassiti e persino il cancro nelle sue fasi iniziali. Tutto ciò grazie ai 330 milioni di recettori olfattivi che permettono ai cani di avere una capacità di sentire gli odori 50 volte più efficiente rispetto a quella degli umani.Ma come fanno i cani a capire se un umano ha o meno il Covid-19? “Il virus non ha odore, ma l'infezione genera cambiamenti metabolici che rilasciano un sudore con un odore particolare. Un sudore che il cane è capace di rilevare”, ha spiegato Fernando Mardones, professore di epidemiologia veterinaria alla Universidad Catolica de Chile. L’addestramento è iniziato un mese fa ed è attualmente nella fase in cui i cani stannoprelevati da pazienti Covid in cura presso la clinica dell’ateneo cileno. I risultati stanno continuando a confermare le aspettative, e gli esperti sperano di iniziare a impiegare i cani sul campo entro la fine di agosto. Va sottolineato che in Francia e in Inghilterra ci sono già alcune organizzazioni che stanno addestrando questi animali a rilevare il Covid-19, ma il Cile è il primo paese in cui gli organi di polizia nazionali stanno collaborando con le università per portare avanti un programma del genere.